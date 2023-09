Genoa-Napoli 2-2, le pagelle: Raspa e Politano salvano un brutto Napoli! Male JJ e Anguissa, ma il peggiore è Garcia

TuttoNapoli.net

Meret 6 - Bravo su un tiro velenoso di Retegui che gli rimbalza proprio davanti. Sfortunato nella carambola con Ostigard sull’uscita che porta al 2-0 del Genoa.

Di Lorenzo 6 - Sempre molto propositivo, va vicino al gol alla mezz’ora con una bella incursione. Nelle difficoltà enormi della prima ora di gioco, resta un riferimento costante.

Ostigard 5,5 - Garcia lo lancia a sorpresa e risponde presente, pulendo l’area da diversi palloni pericolosi. Sul secondo gol del Genoa si scontra con Meret in uscita.

Juan Jesus 5 - Perde la marcatura su Bani in occasione del gol, soffrendo la vivacità degli attaccanti del Genoa. Soffre troppo gli spazi aperti in cui è costretto a giocare dall’evolversi della gara.

Mario Rui 5,5 - Non è ancora al top e quando l’intensità sale va in difficoltà. In fase offensiva non dà l’apporto che ti aspetteresti da lui (Dal 58’ Olivera 5,5 - Mette un pochino di solidità, ma non incide in fase offensiva).

Anguissa 5 - Sembra partire col piede giusto, ma gradualmente abbandona la partita. In più di un’occasione è poco reattivo nel leggere alcuni sviluppi offensivi. (Dal 58’ Raspadori 7 - La bellezza e la difficoltà del suo gol meritano un voto alto).

Lobotka 6 - Straordinario nella lettura difensiva che al 20’ salva Meret da guai grossi. Recupera tantissimi palloni con grande intelligenza, provando a predicare nel deserto. Dal 74 Cajuste 6 - Entra e fa comunque accadere qualcosa di buono.

Zielinski 6,5 - Fatica a trovare la posizione, spesso si arretra per trovare ossigeno. Qualche guizzo nella ripresa, prima del delizioso tocco che per Politano che vale come un gol.

Elmas 5 - Prende un giallo dopo pochi secondi, da lì poco o nulla per il macedone che sull’out di destra perde la sua caratteristica principale, quella di convergere verso il centro. Dal 45’ Politano 7 - Sbaglia qualche scelta di troppo, ma il mancino al volo che scaraventa sotto la traversa è numero di alta scuola.

Kvaratskhelia 5,5 - Parte bene nel primo tempo, con i difensori del Genoa costretti a fermalo solo con le cattive. Nella ripresa, però, si intestardisce nella giocata personale e non è funzionale alle esigenze della squadra. Dall’89 Zerbin sv.

Osimhen 5,5 - Arrivano pochi palloni giocabili, ma il movimento senza palla non è quello dei giorni migliori. Fa un gran numero a metà primo tempo, ma finisce per defilarsi troppo. Non per colpa sua.

