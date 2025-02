Giuntoli ha stoppato Comuzzo-Napoli! Clamoroso da Torino: “In cambio l’ok per Fagioli”

Ha del clamoroso quanto riportato da Luca Momblano, telecronista e giornalista di Juventibus. Secondo il collega vicino alle vicende del club bianconero, infatti, dietro allo stop dell'affare tra Napoli e Fiorentina per Pietro Comuzzo ci sarebbero proprio la Juventus e il suo direttore sportivo, tra l'altro ex azzurro, Cristiano Giuntoli.

Questo è quanto scritto da Momblano su X: “La Juventus ha chiesto alla Fiorentina un preaccordo per Comuzzo per l’estate, condizione per accettare un prestito con diritto per Fagioli a gennaio. I problemi riscontrati dal Napoli per Comuzzo sono dovuti ad un intervento della Juve“.