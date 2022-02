CdS - Scintille per Fabian: senza rinnovo si scatenerà un'asta, 6 big europee all'assalto

Fabian Ruiz, contratto in scadenza nel 2023, non ha ancora rinnovato. De Laurentiis sa bene che senza prolungamento, la prossima estate ci sarà l'asta per l'andaluso. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che oltre ai 40 milioni proposti dal Newcastle, sull'ex Betis nella penombra ci sono anche i due club di Manchester e il Liverpool, senza dimenticare l'interesse ormai storico di Real Madrid e Barcellona. Il rinnovo, si legge, è "una possibilità complessa da avvicinare", dunque potrebbe esserci la cessione in estate. Cifre per l'addio? Le fanno il mercato.