Sky - Bakayoko-Napoli è fatta! Domani le visite mediche e la firma

Per un Napoli fermo e impossibilitato a partire, ce n'è uno attivo e che si muove molto bene, scrive il giornalista Sky Gianluca Di Marzio annunciando che è fatta per l'acquisto di Bakayoko, il centrocampista ex Milan, che arriverà dal Chelsea già nella giornata di domani per colmare le carenze di Gattuso a centrocampo e rappresentare un profilo perfetto per il 4-2-3-1: "Previste infatti immediatamente le visite mediche per il francese di origini ivoriane, che arriverà a Napoli in prestito secco con il Chelsea che pagherà parte ingaggio.

Si dovevano risolvere solamente gli ultimi dettagli dell'accordo fra i club ma ora non ci sono più ostacoli e Bakayoko potrà ritrovare finalmente Gattuso".