Sky - Lukaku, il Napoli ha una corsia preferenziale: i dettagli della sfida al Milan

vedi letture

"Il Milan gioca sul tempo perché può muoversi prima. Più passa il tempo più il Chelsea abbasserà le pretese".

Il Napoli ha una corsia preferenziale per Romelu Lukaku. A dirlo è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, durante 'Calciomercato - L'Originale': "Il Napoli crede di aver fatto molto, se non il massimo, per avere una corsia preferenziale per arrivare a Lukaku.

Il feeling con Conte è noto, ma anche tra Manna e gli agenti del giocatore è molto forte, Manna era tra quelli che alla Juventus spingeva per uno scambio con Vlahovic, ma prima si attende la cessione di Osimhen mentre il Milan gioca sul tempo perché può muoversi prima, già in questa fase. Per Zirkzee, obiettivo dei rossoneri, procede invece il Man United. Più passa il tempo però e più il Chelsea abbasserà le pretese anche se l'idea è di non darlo di nuovo in prestito, nonostante l'ultimo sia stato molto oneroso con la Roma che ha pagato 7-8mln di euro".