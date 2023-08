Sky - Natan-Napoli, è fatta! Accordo anche col giocatore: domenica le possibili visite mediche

Il difensore brasiliano Natan Bernardo de Souza è sempre più vicino al trasferimento dal Red Bull Bragantino al Napoli.

La base per l'intesa dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro totali. I dialoghi tra i due club sono positivi per arrivare alla fumata bianca tra le due squadre.

Sky Sport fa sapere che è stato raggiunto l’accordo anche con il centrale brasiliano classe 2001. In queste ore il Napoli sta perfezionando l'operazione per farlo arrivare prima possibile in Italia. Se tutto procede secondo i piani, svolgerebbe le visite mediche domenica e poi andrebbe in ritiro a Castel di Sangro.