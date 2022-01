Sky - Olivera oggetto dei desideri, il Napoli lo vuole in prestito: i dettagli

Nel corso di 'Calciomercato l'originale' è intervenuto Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport: “Per il momento il ritorno in campo di Ghoulam ha frenato la volontà del Napoli di prendere un terzino a gennaio, anche se c’è un oggetto dei desideri che resta tale. Si tratta di Mathias Olivera del Getafe, che il Napoli vorrebbe prendere in prestito e riscattarlo poi a fine campionato. Il club spagnolo vorrebbe invece subito cedere l’esterno sinistro, bisogna capire la volontà di De Laurentiis, se vorrà fare un investimento immediato”.