Foto I tifosi 'abbracciano' la squadra prima di Atalanta-Napoli: appuntamento a Capodichino

Il Napoli vuole scortare la squadra alla vigilia della trasferta contro l’Atalanta. Oggi pomeriggio appuntamento all’esterno dell’aeroporto di Capodichino per salutare i ragazzi di Conte pronti a partire per la gara di Bergamo. Nelle ultime ore sta circolando sui social un volantino, un invito per tutti a voler partecipare al saluto collettivo, l’abbraccio al Napoli prima di una gara delicata in chiave classifica per blindare il primo posto in campionato. Ecco il volantino: