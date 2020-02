Il club ha imparato la lezione Allan?

Fanno molto rumore le parole di Rino Gattuso in conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Napoli. Il tecnico si è soffermato sulla questione Allan svelando di non averlo convocato per la spedizione in terra sarda perchè reo di non essersi allenato a dovere: "Nessuna polemica, non s'è allenato come voglio io e se ne sta a casa. Domani è un altro giorno, senza rancore, quando torneremo dalla trasferta se si allenerà come dico io verrà convocato altrimenti no e resterà di nuovo a casa".

SCELTA SBAGLIATA - Sembra ormai fin troppo evidente che il brasiliano andava ceduto di fronte alla sua volontà e allo stipendio super che gli veniva proposto dai club interessati alle sue prestazioni. Bisognava monetizzare, reinvestire ed evitare i tanti problemi di spogliatoio che si sono venuti a crare in questa stagione così complicata. La strada da percorrere era quella che ha preso l'Inter con Mauro Icardi: i nerazzurri hanno preferito tutelare lo spogliatoio, a costo anche di svalutare un patrimonio qualora non fosse andata in porta la cessione all'ultimo giorno di mercato. A tal riguardo, con buona felicità di tutti "Maurito" è finito al Paris Saint Germain in prestito. Ora sta alla società azzurra imparare dagli errori e riprogrammare una squadra unita ed affamata per poter dare tutti insieme oltre il 100% come accaduto nelle precedenti gestioni.