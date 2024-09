Il messaggio di Osimhen che i tifosi del Napoli stanno ancora aspettando

Li immaginiamo ansiosi di riaggiornare pc o smartphone in attesa di leggere un messaggio, uno solo dedicato a loro. Victor Osimhen, però, ha scelto di non salutare Napoli e i suoi vecchi tifosi. Ha subito salutato i nuovi, quello del Galatasaray, ma sui social ha omesso ringraziamenti alla piazza con cui ha vinto da protagonista uno scudetto nel 2023. E' partito in prestito e quindi tornerà, giusto, ma il trasferimento in Turchia è di fatto un addio, pur mascherato da un arrivederci. Sarebbe bastato un semplice messaggio, anche freddo e diplomatico. Ci sarà sempre tempo...