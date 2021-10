Il Napoli la sblocca tardi, ma poi dilaga: 3-0 al Legia e prima vittoria europea

Arriva la prima vittoria europea della stagione. Il Napoli spreca tanto nel primo tempo, ma poi nella ripresa trova un gran gol di Insigne al 76', dopo un palo in ripartenza del Legia, prima del raddoppio all'80' di Osimhen ed il tris in pieno recupero di Politano. 3-0 che ci sta per quanto visto in campo e che rilancia il Napoli nel raggruppamento.