Tuttonapoli -17 a Napoli-Milan e la situazione si capovolge? Amorim in emergenza con 9 infortuni

Il Napoli recupera tante pedine col Sassuolo, il Milan di Amorim in Europa League con 9 assenti

Mancano 17 giorni a un Napoli-Milan che si preannuncia cruciale. La squadra di Max Allegri deve superare Sassuolo e Lecce per provare a rosicchiare dei punti per poi giocarsi con i rossoneri la possibilità di riaprire realmente la corsa al vitale quarto posto Champions. Ad oltre due settimane dal big-match, però, ciò che emerge tra i recuperi dei partenopei e le assenze dei rossoneri - che oggi devono fronteggiare anche l'impegno di Europa League con gli uomini contati - è che e il quadro rischia di capovolgersi.

Il Napoli recupera tanti giocatori

Il Napoli sta uscendo dall'emergenza, come vi abbiamo raccontato questa mattina. Favasuli e Marianucci sono tornati a disposizione dopo aver saltato il City per l'esclusione dalla lista UEFA così come Rafa Marín che ha scontato la squalifica. Non solo. Neres, con più allenamenti nelle gambe, potrà quantomeno subentrare a gara in corso. Come anticipato da Allegri, per la sfida con il Lecce rientreranno anche Badiashile e Di Lorenzo. Il tempo che separa dal Milan permetterà, salvo ulteriori imprevisti, di ritrovare uomini, brillantezza ed ampliare le scelte in ogni reparto.

Milan di Amorim, 9 assenti per infortunio: l'elenco completo

Il contrasto con la situazione rossonera è netto. Oggi in Europa League il Milan avrà ben nove indisponibili. Samuel Chukwueze è fermo per la rottura del tendine del muscolo tensore della fascia lata dell'anca sinistra, Matteo Gabbia per una lesione al flessore della coscia sinistra e Ruben Loftus-Cheek per una lesione muscolare. Saelemaekers è stato operato alla caviglia. Luka Modric ha accusato un risentimento al retto femorale destro, Francesco Camarda ha un problema alla caviglia, Terracciano un problema fisico e Davide Bartesaghi una peritendinite alla gamba destra mentre Pavlovic dovrebbe recuperare. Insomma, l'emergenza sembra spostarsi dall'altra parte.