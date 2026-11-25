Giovane in mixed: “Il City resta il City, ma noi siamo il Napoli! Questo pari può essere la svolta”

Giovane analizza il pareggio contro il Manchester City, soffermandosi sul modulo e sulla ritrovata fiducia.

L'attaccante del Napoli, Giovane, ha rilasciato alcune dichiarazioni in mixed zone dopo il pareggio per 2-2 contro il Manchester City in Champions League: “Noi sapevamo che era una partita difficile oggi, il Manchester City è una delle migliori squadre del mondo, quindi il mister ha parlato con tutti noi per entrare con la testa giusta e fare una buona prestazione. È un peccato che abbiamo pareggiato, però è un punto importante per perseguire i nostri obiettivi”.

Il mister aveva parlato di una gara proibitiva, invece avete quasi rischiato di vincere. Cosa pensi abbia fatto la differenza in questo match?

“Penso che noi abbiamo fatto una buona gara, una buona prestazione. Adesso dobbiamo pensare avanti perché domenica c'è un'altra partita in Serie A. Adesso è già finita e dobbiamo pensare avanti”.

Siete tornati a schierarvi con il 4-3-3. È forse il modulo più equilibrato e quello che conoscete meglio? Siete sembrati subito pronti a sapere cosa fare in campo: è questo il vestito tattico che più vi si addice?

“Qualunque sia il modulo tattico con cui giochiamo, sappiamo quello che dobbiamo fare. Ovviamente si cambia qualcosa quando si cambia modulo, ma penso che anche l'ultima vittoria ci abbia aiutato a prendere fiducia per affrontare oggi questa partita. Giocare qui è difficilissimo perché il Manchester City è una squadra forte. Sappiamo che adesso stanno attraversando un momento difficile, ma non smettono di essere il Manchester City e anche noi non smettiamo di essere il Napoli, quindi è questo”.

Una prestazione che fa morale. Che risposta vi ha dato questa partita?

“La risposta è quella di sempre, che noi abbiamo quella voglia, quella fame, quella grinta di vincere, è questo. Speriamo che domenica possiamo vincere”.

Credi che possa essere un punto di ripartenza per voi, magari la partita della svolta?

“Sì, può essere, perché se vinciamo e conquistiamo tre punti così cambia tutto, però anche un punto in una partita come quella di questa sera è importante. La Champions è una competizione difficile, ma adesso dobbiamo pensare avanti e perseguire i nostri obiettivi”.