Kim a Dazn: "Il Napoli è il club dei sogni. Spalletti? E’ incredibile, con lui imparo molto"

"Sono molto contento di giocare nel Napoli perché è un grande club".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la vittoria per 3-1 contro il Torino, Kim Min-Jae, difesnore del Napoli premiato prima del match come il miglior difensore di settembre in Serie A, è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Sono molto contento di giocare nel Napoli perché è un grande club, è la squadra dei sogni. Spalletti? E' un allenatore incredibile, grazie a lui sto crescendo molto nei movimenti difensivi, grazie a lui sto imparando molto".