Kvaratskhelia dopo la Georgia agli ottavi: "Mai così felice, neppure per lo scudetto col Napoli"

Khvicha Kvaratskhelia ha trascinato la Georgia agli ottavi. Il calciatore del Napoli ha sbloccato la sfida contro il Portogallo dopo 91 secondi

Khvicha Kvaratskhelia ha trascinato la Georgia agli ottavi. Il calciatore del Napoli ha sbloccato la sfida contro il Portogallo dopo 91 secondi ed è stato votato come miglior giocatore della partita: "Non è stato merito del singolo ma della squadra. Abbiamo dimostrato a tutti che possiamo davvero giocare questa competizione. Partiamo sempre per vincere e siamo sempre concentrati sulla prossima partita. Siamo molto contenti oggi, da domani inizieremo a pensare agli ottavi", ha detto ieri al termine della sfida ai canali della UEFA.

"Ho avuto la maglia di Ronaldo e siamo passati al turno successivo: questo è il giorno più bello della nostra vita. Abbiamo fatto la storia, nessuno ci avrebbe creduto, nessuno pensava che avremmo battuto il Portogallo, ma siamo una squadra forte. Se c'è anche solo l'1% di possibilità...".

Kvaratskhelia paragona il successo della Georgia al titolo con il Napoli: "Lo Scudetto è stato un momento memorabile per me ma sono più felice oggi perché quando giochi per il tuo Paese sei orgoglioso. Questo è il giorno più felice della mia vita; ho realizzato un altro sogno. È difficile esprimere a parole le mie emozioni, sono così felice".