L'ex arbitro Pieri: “Rigore Napoli a livello moviolistico c’è. Ma Orsato ha usato un metro diverso"

Tiziano Pieri, a Calcio Totale su Rai Sport, torna sugli episodi del San Paolo tra Napoli e Milan. "All'inizio c'è un intervento di Koulibaly su Bennacer: Orsato non lo ritiene da rigore, io ritengo sia al limite. C'è un contatto, il metro usato da Orsato però è coerente per tutta la partita. L'episodio successivo riguarda Osimhen che entra in contatto con Tomori: a livello moviolistico, questo è calcio di rigore. Tenuto il metro di Orsato può essere coerente non darlo: il VAR Valeri non interviene perché Orsato non lo ha valutato punibile di rigore. Il VAR non è obbligato a mandare l'arbitro davanti al monitor".