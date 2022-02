La Coppa d’Africa è di Koulibaly! Il Senegal piega l’Egitto ai rigori

Il Senegal vince la sua prima Coppa d'Africa, battuto ai rigori l'Egitto. Partono forte i senegalesi, che dopo pochi minuti possono subito portarsi in vantaggio, ma dal dischetto Manè si fa parare un rigore da Gabaski. Partita dura che non si sblocca e col portiere egiziano grande protagonista. Si decide tutto ai calci di rigore, Koulibaly segna il primo tiro dal dischetto della lotteria. Sbagliano per l'Egitto Abedel Monem che colpisce il palo interno e Sarr per il Senegal, che si fa parare il tiro da Gabaski. Poi Mendy para il rigore di Lasheen e Manè stavolta non sbaglia al penalty decisivo e regala al Senegal il primo trionfo continentale.