Le probabili formazioni di Bologna-Napoli: riecco McTominay, la scelta sul modulo

vedi letture

Il Napoli di Antonio Conte prepara la 31ª giornata di Serie A: gli azzurri saranno ospiti del Bologna di Vincenzo Italiano, al Dall'Ara lunedì alle ore 20:45. I felsinei sono probabilmente la squadra più in forma del momento e rappresentano un grosso ostacolo sull'inseguimento scudetto del Napoli: se i partenopei però riusciranno ad uscirne con i tre punti, potranno davvero credere al tricolore avendo poi un calendario relativamente in discesa, con tutte squadre della parte destra della classifica.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte contro il Milan è tornato al 4-3-3 con ottimi risultati, il tecnico confermerà quest'assetto. Tra i pali Meret, pacchetto difensivo composto da Di Lorenzo e Olivera terzini e in mezzo Rrahmani e Buongiorno. A centrocampo torna McTominay dopo lo stato influenzale che lo aveva costretto al forfait, completano Lobotka e Anguissa anche se Gilmour è in grande spolvero con e insidia una delle due mezz'ali. Davanti insieme a Lukaku e Politano si va verso la conferma di David Neres, c'è l'opzione Raspadori per passare al 4-4-2 ma al momento è più indietro nel ballottaggio. Sensazioni positive per la convocazione di Spinazzola.

Le ultime sul Bologna

Vincenzo Italiano darà fiducia in gran parte agli uomini del successo in Coppa Italia. Dunque 4-2-3-1 con in porta il ballottaggio Skorupski-Ravaglia, la linea di difesa a destra presenta Holm dopo lo stop di Calabria, a sinistra Miranda e al centro si candida Casale per affiancare Beukema. In cabina di regia agirà il duo Ferguson-Freuler, batteria di trequartisti composta da Orsolini, Odgaard e Ndoye; occhio a Cambiaghi che scalpita e può scalzare lo svizzero. Per il ruolo di centravanti sono da valutare le condizioni di Castro, si prepara Dallinga doppiettista in semifinale.

Stadio Renato Dall'Ara (Bologna) lunedì 7 aprile ore 20:45

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: McTominay-Gilmour 70-30%, Neres-Raspadori 60-40%

Diffidati: Di Lorenzo, Anguissa

Indisponibili: Contini

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Casale, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano

Ballottaggi: Skorupski-Ravaglia 55-45%, Casale-Lucumi 60-40%, Ndoye-Cambiaghi 55-45%

Diffidati: Pobega

Indisponibili: Calabria, Castro