L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive dei due assenti nella spedizione azzurra a Bologna

Niente da fare per Spinazzola: l'esterno è rimasto a Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive dei due assenti nella spedizione azzurra a Bologna: "Ci ha quasi creduto, ma alla fine la scelta è stata conservativa: Spinazzola, già fuori con il Milan per un affaticamento rimediato nel corso della sosta, non è partito per Bologna insieme con il resto della squadra. E come lui anche il terzo portiere Contini.

Per il resto, tutti gli altri insieme appassionatamente: è regolarmente saltato a bordo dell’aereo decollato da Capodichino McTominay, l’altro pezzo finito tra le fiamme dell’influenza alla vigilia della partita con il Diavolo, e Neres è tornato on the road con i compagni di viaggio dopo aver ritrovato il calcio al Maradona domenica scorsa".