Le probabili formazioni di Napoli-Parma: recupera Petagna, dubbio Baka-Elmas

Dopo la vittoria agevole in Coppa Italia, il Napoli riceve il Parma in una gara in cui non ha margine d'errore. Gli azzurri dovranno giocare anche per Gattuso, a muso duro contro le critiche dopo la sfida allo Spezia, oltre che per riscattare Verona e provare a risalire la classifica approfittando anche di Atalanta-Lazio. Di fronte ci saranno i gialloblù, che rievocano brutti ricordi a Gattuso con la sconfitta all'esordio sulla panchina del Napoli, che con D'Aversa non sono riusciti ad invertire la rotta raccogliendo un pari col Sassuolo e poi le sconfitte con Sampdoria e Lazio.

STATS - Parma bestia nera. Dal ritorno del Napoli in Serie A, i gialloblù hanno vinto per ben 4 volte a Fuorigrotta: solo la Roma con 5 successi ha trovato più vittorie in quest'arco di tempo. E con Gattuso sono già arrivate due sconfitte su due gare col Parma. Il momento negativo della squadra di D'Aversa trova riscontri anche nei numeri: non vince da 10 gare di Serie A e non ha mai fatto peggio in tutta la sua storia.

LE ULTIME SUL NAPOLI - Gattuso rilancia Di Lorenzo, così come Petagna (non al meglio) preservato proprio per una sfida contro un avversario molto coperto in cui è importante un uomo d'area, mentre Bakayoko si gioca il posto con Elmas. Per il resto Lozano torna a destra nel 4-3-3, ma chiaramente col passare della gara - qualora non si dovesse sbloccare, come all'andata - si dovrebbe passare al 4-2-3-1 alzando Zielinski o con l'inserimento di Osimhen.

LE ULTIME SUL PARMA - D'Aversa deve fare a meno di Valenti, Laurini, Bruno Alves e Karamoh e dovrebbe riproporre l'undici delle ultime gare con l'acquisto Conti a destra ed Osorio recuperato al centro della difesa con Iacoponi. In attacco tridente asimmetrico con Kurtic in supporto a Gervinho e Cornelius. Non è escluso però il passaggio al 3-5-2 per avere più copertura sui laterali, abbassando Kucka sulla linea dei centrocampisti.

NAPOLI-PARMA - Domenica 31 gennaio, ore 18. Stadio: Diego Armando Maradona

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Petagna, Insigne. All. Gattuso

Ballottaggi: Manolas-Maksimovic 55%-45%, Bakayoko-Elmas 51%-49%

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Iacoponi, Osorio, Gagliolo; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho. All. D'Aversa

Ballottaggi: Gagliolo-Pezzella 55%-45%, Hernani-Brugman 55%-45%

ARBITRO: La Penna (Baccini-Mastrodonato, IV: Serra, VAR: Di Paolo, AVAR: Del Giovane)

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Sky Calcio 1 e diretta radiofonica su Kiss Kiss Italia/Napoli. Diretta testuale su Tuttonapoli.net con ampio pre e post-partita