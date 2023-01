Le probabili formazioni di Salernitana-Napoli: c'è Elmas e dubbio Lozano, quale modulo per Nicola?

Il Napoli si sposta nella vicina Salerno per il derby campano, sentitissimo da quelle parti, per riprendere subito il cammino e puntare quota 50 punti

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il ko in Coppa Italia è già alle spalle. Il Napoli si sposta nella vicina Salerno per il derby campano, sentitissimo da quelle parti, per riprendere subito il cammino puntando la terza vittoria di fila in campionato, la 16esima complessiva per poter toccare la spaventosa soglia dei 50 punti dopo il girone d'andata. A più riprese, in conferenza stampa, Luciano Spalletti ha chiesto una reazione alla sua squadra anche se ha voluto sottolineare che l'eliminazione in Coppa ha visto il Napoli punito ben oltre i propri demeriti. Di fronte ci sarà una Salernitana reduce dalla brutta goleada subita a Bergamo, ma soprattutto dal dietro-front societario che ha richiamato Nicola dopo avergli comunicato l'esonero e vagliato tantissime piste per la sua sostituzione.

Le ultime sulla Salernitana

Nicola senza Maggiore, Sepe, Mazzocchi, Bronn e Fazio ma recupera Daniliuc che dovrebbe agire nel terzetto con Gyomber (favorito su Lovato) e Pirola davanti a Sepe. In mediana possibile linea a cinque con Candreva a destra e Bradaric a sinistra e Bohinen, Coulibaly e Nicolussi Caviglia, ma quest'ultimo resta in ballottaggio con Vilhena per il passaggio al 3-4-1-2 dietro Dia e Piatek (favorito su Bonazzoli).

Le ultime sul Napoli

Spalletti rilancia tutti i titolari tenuti a riposo con la Cremonese o schierati solo nella ripresa. Tornano Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui dal primo minuto, in mediana nessun dubbio su Anguissa, Lobotka e Zielinski mentre in attacco è out Kvaratskhelia: è pronto Elmas mentre a destra Lozano è in risalita e se la giocherà nuovamente alla pari con Politano.