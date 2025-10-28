Lecce-Napoli 0-1, le pagelle: Milinkovic-Savic decisivo, Anguissa col gol pesante! Bene Neres, Lucca confuso

Milinkovic Savic 7,5 - Praticamente inoperoso, fino al calcio rigore su cui è bravissimo. Una parata dal peso specifico enorme nello sviluppo della partita.

Di Lorenzo 5,5 - Qualche pallone interessante nel primo tempo, poi una gestione ordinata delle energie e della zona di competenza. Nel finale qualche errore di troppo in uscita.

Juan Jesus 6,5 - Confermato da titolare, è protagonista suo malgrado del dubio episodio del rigore. Per il resto, gioca un’altra gara davvero robusta.

Buongiorno 6 - A sorpresa è nuovamente titolare ma non mostra grandi segnali di fatica. Preciso e puntuale nelle chiusure.

Olivera 6 - Subisce un fallo da cartellino arancione da Pierotti, che viene graziato. Lui, invece, viene ammonito al primo fallo da Collu. Mette una gran palla al 31’, ma Politano non trova la porta. Ha una grande occasione, ma Falcone in qualche modo lo mura. Dal 60’ Spinazzola 6 - Cerca di spingere quando può.

Anguissa 7,5 - Ingaggia un bel duello in mediana Coulibaly. Si vede poco per tutto il primo tempo, nel secondo tempo alza i giri e trova ancora un gol pesante svettando sulla punizione di Neres. Dopo il gol si galvanizza e mette molta fisicità. Ancora una volta mette la firma su una vittoria pesantissima.

Gilmour 6,5 - Suo il primo tiro del Napoli, con un bel destro da fuori. Si mostra subito intraprendente con lanci lunghi e precisi. Una gran palla al 35’ per mandare Olivera in porta.

Elmas 6 - Si muove molto, ma non riesce a entrare nel vivo dell’azione. Con i cambi di Conte viene spostato sull’esterno di sinistra dove si fa vedere per qualche iniziativa personale. Dall’84 Gutierrez 6 Pochi minuti ma qualche giocata di qualità.

Politano 6 - Ha subito una buona occasione in avvio, ma il suo sinistro viene murato in maniera accidentale da Lucca. Ha una grande occasione su cross di Olivera, ma non trova lo specchio della porta. Dal 60’ McTominay 6 È una gara sporca e lui si cala perfettamente nella parte.

Lang 6 - Prima occasione da titolare per l’olandese che ci mette un pochino per entrare in partita. Alla mezz’ora una bella palla per Elmas. Stava prendendo fiducia, ma si fa male ed esce a inizio ripresa. Dal 47’ David Neres 7 . Subito un doppio dribbling, poi la punizione calciata molto bene che porta al gol. Con la sua vivacità crea pericoli.

Lucca 5 - Qualche buona sponda, ma tante sbavature nella fase di finalizzazione con errori anche abbastanza banali di valutazione e pure di tecnica. Dal 60’ Hojlund 6 Pochi palloni giocabili, ma anche qualche errore di troppo in appoggio.

Conte 6,5 - Fa ruotare gli uomini e con i cambi al momento giusto. Sabato si erano spese tante energie, importante ritornare alla vittoria lontano dal Maradona.