Podcast Napoli-Jackson, Di Marzio: “L’affare prende quota, Allegri ha già dato ok!”

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Gianluca Di Marzio, nel podcast “Caffè Di Marzio” in collaborazione col gruppo TMW e che puoi ascoltare ogni mattina su Tuttonapoli e Radio Tutto Napoli, parla di Nicolas Jackson e l’interesse del Napoli: “L'altro nome che è venuto fuori in queste ore è quello di Nicolas Jackson, attaccante che l'anno scorso era al Bayern in prestito. Fu un'operazione particolare perché il Bayern pagò 15 milioni di prestito, poi c'era un diritto di riscatto altissimo che non esercito.

Il giocatore è rientrato al Chelsea e quindi nei dialoghi per Badiashile si è parlato anche di lui. Il Napoli sta approfondendo. Proprio ieri c'è stato un contatto anche importante lato giocatore per valutare la sua disponibilità e quindi oggi l'opzione di Nicolas Jackson sta prendendo veramente quota. Allegri ha già dato l'ok alle caratteristiche anche di questo giocatore, che potrebbe essere davvero utile per l'attacco del Napoli”. Di seguito il podcast integrale