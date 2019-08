Marsiglia-Napoli 0-1, le pagelle: gioiello Elmas, sicuri sia un '99? Callejon al top, difesa solida!

Meret 6 - Qualche presa bassa, diverse uscite, ma non è mai realmente impegnato e grazie ai compagni vive una serata tranquilla.

Hysaj 6 - Fatica a portare a casa la sufficienza. Infilato in velocità in un paio di occasioni, è chiamato ad alzarsi nei nuovi meccanismi di Ancelotti e quando prova a spingere conferma di non avere quelle caratteristiche.

Manolas 7 - Insuperabile. E' già in buona condizione e non riesce a superarlo in velocità neanche Payet su cui è costretto agli straordinari andando a coprire anche alle palle di Hysaj (dal 45' Maksimovic 6,5 - Preciso in chiusura, domina nel gioco aereo nell'assalto finale del Marsiglia. Non è ancora al top per struttura fisica e bada al sodo con la palla in tribuna per evitare duelli in velocità)

Luperto 6 - Ingaggia un duello quai a tutto campo con Payet che difende benissimo palla e lo costringe spesso al fallo. Chiamato spesso all'uscita difensiva, se la cava con buona personalità (dal 45' Chiriches 6,5 - Pulito ed efficace in uscita difensiva, non perde mai la concentrazione e tiene bene sul gioco aereo)

Ghoulam 6 - Non molto sollecitato in fase difensiva, agisce molto alto anche se il Napoli si appoggia spesso sull'altra fascia. Un tempo per continuare i progressi fisici (dal 45' Mario Rui 6 - Diverse buone chiusure ma anche partecipazione alla manovra dialogando bene nello stretto da quel lato)

Callejon 7 - Da esterno tiene ansia la difesa con l'attacco alla profondità, in una di queste circostanze serve l'assist di prima per Mertens. Ad inizio gara né Milik né Insigne concretizzano un altro assist. Nella ripresa gioca da centrale, da veterano.

Elmas 7 - Sicuri sia un '99? Favorisce l'uscita difensiva con estrema qualità, tenta sempre la verticale cercando compagni tra le linee, come sull'azione del gol. Ma sorprende anche per la fisicità ed i tanti recuperi palla (dal 45' Gaetano 6,5 - Conferma grande personalità, gestendo anche lo scarico dai difensori. Da giocatore esperto nel finale alleggerisce la pressione e prova ad innescare qualche ripartenza)

Fabian 7 - Zielinski out e Ancelotti lo manda in campo. Tre giorni d'allenamento in gruppo gli bastano per un primo tempo di grande qualità e sacrificio (dal 45' Verdi 6 - Dà vivacità in zona d'attacco, partendo esterno e poi nel finale agendo da falso nove con l'uscita di Mertens)

Insigne 6,5 - Qualche errore di troppo in appoggio, ma fa vedere anche alcuni numeri di altissimo livello. Si fa parare una conclusione in avvio, poi sblocca l'azione del gol. Non ha chiaramente i 90', ma si sacrifica in copertura fino alla fine.

Mertens 7 - Suo il gol che decide il secondo test internazionale degli azzurri, incrociando alla grande il destro di prima intenzione. Da trequartista si fa sentire nell'alzare la pressione, innesca diverse azioni in verticale. Nella ripresa si alza da falso nove, ma cala alla distanza (dal 70' Di Lorenzo 6 - Una ventina di minuti da esterno alto, provando ad arrivare sul fondo, ma con i compagni già in riserva ed il Marsiglia che tenta il tutto per tutto con i campanili in area di rigore)

Milik 6 - Non ha ancora una grande condizione. Non aggredisce l'assist di Callejon che poi finisce ad Insigne, ma è da apprezzare il movimento sul gol, arretrando e costringendo la linea a rompersi ed a favorire lo smarcamento di Callejon (dal 45' Younes 6,5 - Altro ingresso estremamente positivo, come col Liverpool. Agisce al centro del terzetto dei trequartisti e quando parte palla al piede costringe gli avversari al fallo)