Live Buongiorno in conferenza: "1T male in pressione. 53 gol presi? E' il collettivo..."

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Al termine della sfida persa 3-2 al Maradona contro il Bologna, il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno è intervenuto in conferenza stampa.

Da un punto di vista forse anche mentale, della qualità del gioco espresso o quel finale: il rimpianto più grande quale dei due?

"Secondo me nel primo tempo c'è stata qualche disattenzione e poi ci siamo messi a posto durante l'intervallo, anche con le pressioni perché avevamo provato un tipo di pressione, però poi loro muovendosi molto sono riusciti a limitarla un pochino. Quindi sicuramente quello. Poi ci dispiace per il gol preso all'ultimo e cercheremo di lavorare su questo aspetto sicuramente."

53 gol incassati nel corso della stagione: come mai quest'anno la difesa non sta dando le stesse garanzie dell'anno scorso? È cambiato qualcosa?

"Come ho sempre detto non è questione di difesa, come non è questione solo di attacco quando si segnano tanti o pochi gol. È questione degli undici, di tutta la squadra che si mette in campo, che deve fare la fase difensiva tutti assieme e la fase offensiva tutti assieme. L'anno scorso non era sicuramente merito solamente dei difensori e quest'anno non penso sia colpa solamente dei difensori. Poi sicuramente c'è da migliorare da questo punto di vista, sull'attenzione. Come ho detto prima ci sono state delle disattenzioni purtroppo che hanno portato a dei gol."

È mancato nell'approccio un po' di intensità, pure stasera nel primo tempo? Poi in Serie A se dai un tempo agli avversari si fa fatica a recuperare. Tu dal campo come la vedi?

"Per quanto riguarda l'intensità, più che altro dal punto di vista difensivo, come ho detto ci sono state un po' di disattenzioni. Poi invece offensivamente anche il primo tempo abbiamo visto che potevamo farli male, potevamo metterli in difficoltà. Secondo me è mancata un po' l'attenzione che ci avrebbe permesso di subire meno gol o di non subirlo."

C'è più rabbia o più amarezza perché si è sprecata un'occasione per qualificarsi matematicamente in Champions?

"È normale che quando non vinci una partita, quando prendi tre gol, ci sia rabbia. Però la cosa importante è cercare di recuperare l'energia e ricominciare a lavorare il prima possibile, mettere a posto e analizzare insieme al mister gli errori che abbiamo commesso per fare meglio la prossima partita."