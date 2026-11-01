Meret in conferenza: "Gara equilibrata, volevamo vincere! C'è tempo per risalire la classifica..."
Il Napoli esce sconfitto per 2-0 contro la Juventus e resta fermo a 14 punti dopo dieci giornate di Serie A. Al termine della sfida dell'Allianz Stadium, il portiere azzurro Alex Meret è intervenuto in conferenza stampa, soffermandosi sulle difficoltà della squadra e sulla necessità di ritrovare continuità. Di seguito le sue dichiarazioni.
Sulla partita:
"Dovevamo stare più attenti, i dettagli fanno sempre la differenza. Dovevamo essere più cattivi nell'evitare di far calciare gli avversari, che comunque hanno trovato due grandissimi gol. È un peccato, penso sia stata una partita equilibrata e tosta, entrambe le squadre volevano vincere. Purtroppo l'hanno decisa i dettagli e la qualità dei loro attaccanti per trovare i due gol".
Sul momento del Napoli:
"La stagione non sta andando come volevamo, ma c'è il tempo, la qualità e la voglia di tutti di riprenderci. Non stiamo trovando continuità, troppi alti e bassi. Abbiamo perso un po' di terreno in classifica, ma vogliamo recuperarlo al più presto. Dobbiamo lavorare giorno dopo giorno con fiducia e ottimismo, ci stanno mancando i dettagli, però sappiamo che possiamo risalire la classifica".
Perché il calo nel secondo tempo?
"Abbiamo fatto un primo tempo equilibrato, con più possesso e cercando di fare gol. Il secondo tempo è iniziato su quella falsariga. Sicuramente abbiamo creato poco, poi la partita è stata decisa da un gran tiro. Poi, con un uomo in meno, non è mai facile... Dobbiamo essere fiduciosi e pensare alla prossima".
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