Tegola Lobotka: infortunio alla caviglia! La nota ufficiale della SSCNapoli
Arrivano notizie sulle condizioni di Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli alle prese con un problema alla caviglia sinistra. La società partenopea ha diffuso una nota ufficiale per chiarire la natura dell'infortunio accusato dal regista slovacco nel primo tempo del match contro il Monza.
Napoli, il comunicato ufficiale sulle condizioni di Lobotka
La SSC Napoli ha reso noto l'infortunio attraverso una breve comunicazione ufficiale: “Lobotka: trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra”. Resta dunque da valutare l'entità del problema e l'eventuale impatto sulla disponibilità del centrocampista per i prossimi impegni degli azzurri. Al momento, infatti, non sono stati comunicati tempi di recupero né indicazioni sulla possibile assenza del giocatore. Le sue condizioni saranno da monitorare nei prossimi giorni.
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