Live Marianucci in conferenza: "Dobbiamo trovare il piacere di difendere! Il gol del Monza si poteva evitare”

Luca Marianucci dopo Monza-Napoli analizza la fase difensiva degli azzurri e spende parole di elogio per Varela.

Al termine del match vinto 4-1 contro il Monza, il difensore del Napoli Luca Marianucci è intervenuto in conferenza stampa dallo Stadio Brianteo: “Sicuramente oggi era una partita che andava portata a casa e ci siamo riusciti. Secondo me è il contrario: più sei bravo a difendere, meglio attacchi. Anche oggi abbiamo subito un gol che poteva essere evitato, però bisogna riconoscere anche la bravura degli avversari. Sapevamo che davanti erano molto forti e forse quel gol sarebbe stato meglio non prenderlo. Siamo stati comunque lucidi, soprattutto nel secondo tempo, senza perdere il lume della ragione. Siamo stati bravi a portare a casa la vittoria”.

Quindi non è tanto la miglior difesa a essere l'attacco, ma è una buona fase difensiva a permettere di attaccare meglio. Dove dovete trovare questo equilibrio?

“Sicuramente l'equilibrio bisogna trovarlo nel piacere di non prendere gol. Se non subisci reti, poi sei molto più propositivo davanti e sei molto più sicuro anche nel rompere la linea avversaria. In questo modo, i giocatori offensivi possono concentrarsi maggiormente sul fare gol, senza dover pensare continuamente alla fase difensiva. Dobbiamo trovare il piacere di difendere per poter attaccare meglio”.

Come ha visto Gustavo Varela, che è sorprendentemente capocannoniere del campionato pur giocando in una neopromossa?

“Sicuramente l'ho visto molto bene anche oggi. Anche se il pallino del gioco lo avevamo noi, loro sono una squadra che viene a pressare molto forte. Anche lui, pur essendo una prima punta, riesce a svolgere molto bene la fase difensiva. L'ho visto molto propositivo anche sotto questo aspetto e sicuramente è una cosa che gli chiede il suo allenatore. È molto lucido anche sotto porta, perché quando fai tanta fatica nella fase difensiva non sempre riesci a mantenere la lucidità necessaria per segnare. Invece lui ha dimostrato di essere bravo in entrambe le fasi”.