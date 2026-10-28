Landucci a Sky: "Prima il corto muso, ora dicono che subiamo troppo. Lobotka? Non sta bene”

Marco Landucci a Sky Sport dopo Monza-Napoli: le condizioni di Lobotka, il recupero del centrocampo e le critiche ad Allegri.

Marco Landucci, vice allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 1-4 contro il Monza valevole per la 9^ giornata di Serie A.

Passo avanti anche a livello difensivo?

"Partita molto importante. In questi giorni facevo una riflessione: una volta dicevano ad Allegri che vinceva di corto muso, oggi ci criticano perché prendiamo troppi gol. Nel secondo tempo la squadra è cresciuta, il gol all'inizio ci ha dato fiducia. Era importante vincere, ora ci prepariamo per la prossima".

Classifica che cambia, anche per le sconfitte di Juve e Milan?

"Dobbiamo guardare noi stessi, abbiamo battuto il Bodo e fatto una bella partita con la Roma. Non scordiamoci che il nostro centrocampo l'abbiamo da poco tempo. Bisogna evitare dei gol che prendiamo, ma ci stiamo lavorando e siamo molto soddisfatti. Le partite son difficili, anche stasera e lo sapevamo".

McTominay e Anguissa al top condiziona?

"Le partite si vincono a centrocampo, da quando l'abbiamo ritrovato siamo migliorati. Delle volte ci siamo adattati perché non avevamo giocatori. Nel calcio di adesso devi andare forte e una partita dietro l'altra porta problemi".

Lobotka come sta?

"Non sicuramente bene, gli è rimasta sotto la caviglia. Domani farà gli accertamenti, speriamo che non sia niente di grave".

Avete segnato un po' in tutte le maniere.

"Contento per Milinkovic, ragazzo serio e molto intelligente. Bravo con i piedi e anche a parare. Avevamo preparato gli inserimenti lunghi e l'abbiamo fatto bene. L'importante è aver vinto e ci dà morale per la partita di domenica".

Qualche attacco vi dà più fastidio di altri?

"Son diversi anni che c'è questo tormentone. L'anno scorso per 7 mesi non parlava nessuno, poi hanno iniziato. Per zittire le critiche bisogna vincere le partite. Ognuno può dire la sua e sta a noi decidere chi ascoltare. Abbiamo voglia di allenare, vogliamo combattere, abbiamo una squadra forte e sono sicuro che con questo spirito faremo bene".