Mertens a Sky: "Non siamo stati al nostro livello, ma alziamo la testa. A Roma chance da non sprecare"

Dries Mertens, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il ko in Europa League col Barcellona.

Vi siete complicati la vita da subito? “Peccato perché oggi era una bella giornata, lo stadio era pieno e c’era un’atmosfera perfetta. Loro hanno fatto una grande partita, noi non siamo stati al nostro livello ma non dobbiamo abbassare la testa perché domenica ci aspetta una grande partita”.

E’ stata una questione di carattere? “Non è sempre il carattere, sono più cose: i tanti cambi e gli infortuni. Ci sono tante partite e non sempre ci si può allenare bene. E’ un peccato, ma non bisogna abbassare la testa perché so quanto è forte questo gruppo e so quello che possiamo fare. Oggi è una giornata un po’ dura, ma dobbiamo dormire bene perché domenica abbiamo una chance che non possiamo sbagliare”.

Quanto è difficile questo ultimo step da fare? “Lo sappiamo che è difficile. Ci sono anche tanti ragazzi nuovi che non hanno passato questi momenti, ma devi subito alzare la testa. Dopodomani partiamo subito e dobbiamo andare a Roma”.