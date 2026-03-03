Rientro De Bruyne: il belga avrebbe fatto una confidenza ai compagni

De Bruyne potrebbe così vivere accanto all'amico Lukaku il suo quarto Mondiale con il Belgio. L'ultimo, forse, di una lunga e gloriosa carriera

Kevin De Bruyne ieri è tornato ad allenarsi in gruppo e ora c'è speranza per rivederlo nell'elenco dei convocati per la sfida di venerdì sera al Maradona contro il Torino. Ne parla anche Il Mattino con alcuni retroscena relativi al suo rientro in gruppo di ieri.

La frase pronunciata da De Bruyne ai compagni

"Una sensazione stupenda", avrebbe confidato ai compagni, ringraziando anche lo staff medico della federazione belga che lo ha seguito passo dopo passo. Il ct Rudi Garcia osserva interessato e se i segnali saranno confermati, potrebbe convocarlo per le amichevoli negli Stati Uniti contro Usa e Messico. De Bruyne potrebbe così vivere accanto all'amico Lukaku il suo quarto Mondiale con il Belgio. L'ultimo, forse, di una lunga e gloriosa carriera.