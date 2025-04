Monza-Napoli, le probabili formazioni: out Neres, Conte riflette sul sostituto

Il Napoli di nuovo in campo senza margine d'errore. La squadra di Antonio Conte vincendo tornerebbe in vetta alla classifica 55 giorni dopo l'ultima volta, almeno fino a Bologna-Inter di 24 ore più tardi. Sul cammino degli azzurri c'è il Monza di Alessandro Nesta, la formazione più in crisi del campionato che è virtualmente già retrocessa in Serie B. Non può sbagliare dunque il Napoli: l'imperativo è vincere, per mettere pressione agli uomini di Inzaghi e chissà che non arrivi la sorpresa nella domenica di Pasqua.

Statistiche - Il Monza ha segnato due gol in entrambe le partite caslinghe contro il Napoli in Serie A, ma lo score generale dei brianzoli all'U-Power Stadium è tutt'altro che positivo. Dal loro esordio nel massimo campionato nel 2022, hanno perso ben 24 gare tra le mura amiche, di peggio ha fatto solo l'Hellas Verona nel periodo. Sono cinque partite consecutive che il Napoli non vince lontano dallo Stadio Maradona (4 pareggi e 1 sconfitta) ed è dalla stagione 2009/10 che non fa peggio, c'era Roberto Donadoni in panchina in quel caso (10 trasferte di fila senza vittoria). Nell'ultimo turno gli azzurri sono diventati la miglior difesa dei top-5 campionati europei: solo 25 i gol subiti dagli uomini di Conte.

Scott McTominay grazie alla doppietta contro l'Empoli è salito a quota otto gol in questa Serie A. L'ultimo centrocampista del Napoli a superare le sette reti in un singolo campionato era stato Marek Hamsik nel 2016/17, a testimoniare lo straordinario impatto dello scozzese nella squadra azzurra. Dany Mota, che ha fatto già un gol al Napoli nel maggio 2023, ha contribuito a 7 gol in questa stagione (5 gol e 2 assist) e con un'altra rete o passaggio vincente stabilirebbe il suo record personale di partecipazioni al gol in Serie A.

Le ultime sul Napoli

Mister Conte ritrova due reduci dalla squalifica ma deve fare i conti con una situazione d'emergenza nel reparto arretrato e soprattutto con l'infortunio di David Neres. Il tecnico azzurro potrebbe riproporre il 4-4-2 che aveva già disegnato contro il Milan (poi non utilizzato per lo stop di McTominay). Dunque Meret tra i pali, in difesa a destra torna Di Lorenzo e a sinistra c'è Olivera, al centro con Juan Jesus e Buongiorno out tocca a Rafa Marin affiancare Rrahmani, come annunciato da Conte in conferenza. A centrocampo Politano e McTominay agiranno sulle corsie laterali, mentre in mediana Anguissa si riprende il posto accanto a Lobotka. Possibile ritorno della coppia Lukaku-Raspadori, ma c'è l'alternativa Spinazzola al posto di Jack che permetterebbe di rimanere con il 4-3-3 .

Le ultime sul Monza

Diverse assenze nella lista dei convocati Nesta che per il suo 3-5-2 ha gli uomini contati in alcune zone. Dunque in porta Turati, trio di difesa formato da Pedro Pereira, Carboni e uno tra Caldirola e Palacios. A centrocampo Birindelli e Kyriakopoulos a occupare le corsie esterne, mentre in mezzo si disporranno Ciurria, Bianco e Akpa-Akpro. In attacco a fare coppia con Dany Mota sarà Caprari, visto l'infortunio di Keita Baldé.

U-Power Stadium sabato 19 aprile ore 18:00

MONZA (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli, Ciurria, Bianco, Akpa-Akpro, Kyriakopoulos; Caprari, Dany Mota. Allenatore: Alessandro Nesta

Ballottaggi: Caldirola-Palacios 55-45%, Akpa Akpro-Urbanski 60-40%,

Diffidati: Carboni

Indisponibili: D'Ambrosio, Izzo, Zeroli, Pessina, Keita Baldé

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Anguissa-Gilmour 70-30%, Raspadori-Spinazzola 55-45%

Diffidati: Olivera

Indisponibili: Contini, Buongiorno, Juan Jesus, David Neres

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Dazn, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net