Napoli-Girona 3-2, le pagelle: netto passo avanti, ottimo 1T e KDB-show!
Meret 5,5 - Devia centralmente un tiro da posizione ravvicinata, sulla ribattuta non può nulla e Stuani insacca il 3-1. Sorpreso sul suo palo sulla conclusione ravvicinata di Stuani.
Di Lorenzo 7 - Sempre pericoloso in fase di spinta. Segna la sua prima rete stagionale con un preciso colpo di testa sul primo palo, dal corner battuto da De Bruyne.
Rrahmani 5,5 - Perde l’uomo lasciando troppi metri di distanza da Stuani, che raddoppia firmando il 3-2. Dall’85’ Marianucci - s.v.
Juan Jesus 6 - Può poco sul secondo gol dei Girona, prova a chiudere in scivolata dopo il troppo spazio lasciato da Rrahmani a Stauani. Dal 76’ Beukema s.v.
Olivera 6 - Spinge bene, attento in difesa. Dal 76’ Spinazzola s.v.
Anguissa 6,5 - Pronto a pressare e rubare il pallone nella metà campo avversaria. Partita di sostanza e corsa.
Lobotka 6 - Gestisce bene la palla a centrocampo, precisi i cambi di gioco sulle fasce soprattutto in direzione di Neres. Dal 60’ Gilmour 6 - Dà equilibrio al centrocampo.
De Bruyne 8 - Va subito vicino al gol nei primissimi minuti con un destro che sfiora il palo. Serve l’assist da calcio d’angolo per il gol che sblocca il match di Di Lorenzo. Non sbaglia sull’assist al bacio di Lukaku e realizza la sua prima rete in maglia azzurra. Pochi minuti dopo, favorito da un rimpallo, si trova la sfera tra i piedi e con potente sinistro di controbalzo piega le mani a Gazzaniga. Dal 76’ Lang s.v.
Politano 6 - Buon inizio, col passare dei minuti arretra il raggio d’azione.
Lukaku 6,5 - Si nota subito l’intesa con De Bruyne, ottimo gioco di sponda e assist perfetto per il connazionale per la rete del 2-0 azzurro. Dal 76’ Lucca 6 - Dimostra velocità su una palla in profondità di Politano e assist al centro preciso per McTominay che la alza troppo.
Neres 6,5 - Sempre pericoloso sulla fascia, elegante e preciso negli stop e sui cambi passo. Dal 60’ McTominay 6 - Non trova molto spazio sulla sinistra, meglio nella posizione classica di mezzala, dove sfiora il gol su assist di Lucca.
Conte 6,5 - Propone un Napoli doppia versione: per i primi 60’ quella già vista per gran parte della scorsa stagione col classico 4-3-3 con Neres a sinistra, per 15’ della ripresa prova il 4-4-2 con De Bruyne seconda punta e McTominay largo a sinistra già visto in allenamento negli ultimi giorni di ritiro. Infine torna al 4-3-3 con l’ingresso di Noa Lang.
