Napoli-Osasuna 2-1, le pagelle: piccoli passi avanti. Politano scatenato, Lucca di rabbia!

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Castel di Sangro 2026, la terza amichevole estiva: Napoli-Osasuna finita 2-1 con le reti per gli azzurri di Politano e Lucca

Terminato il terzo test del Napoli, il primo nel ritiro di Castel di Sangro 2026. Il Napoli ha battuto 2-0 l'Osasuna con gol di Politano e Lucca. Un passo in avanti notevole rispetto a quanto visto a Dimaro ed un test utile per la condizione ma anche per analizzare e lavorare su alcune situazioni di gioco in pressione e costruzione che vanno sicuramente migliorati.

Napoli-Osasuna 2-1, le pagelle

Meret sv - Mai realmente impegnato, se non su un'uscita nel finale su un colpo di testa indirizzato sopra la traversa. Giornata tranquilla per lui (dal 45' Milinkovic-Savic sv - Battuto dal dischetto, poi deve controllare un paio di tiri alti e poco altro)

Di Lorenzo 6 - La costruzione è molto piatta, prova ad alzarsi per dare più imprevedibilità ma non sempre è servito e lo fa notare ai compagni. In fase difensiva poco sollecitato, nel finale di tempo però si perde il colpo di testa da due passi (dal 45' Mazzocchi 6 - Acclamato dal pubblico per un paio di recuperi, dal suo lato arrivano un paio di pericoli, sfiora anche il gol )

Rrahmani 6 - Non grossi pericoli, ma si fa sentire anche nel guidare la linea e indicando ai compagni anche qualche modifica in costruzione quando il pallone fatica ad uscire pulito (dal 45' Obaretin 5,5 - Entra sul centro-sinistra, senza strafare. Appena sollecitato però commette fallo da rigore. Non perde fiducia e guida il reparto con l'ingresso di Garofalo)

Marianucci 6,5 - Parte dall'inizio anche per l'assenza di Rafa Marin, provato sempre con Rrahmani in questi giorni. Diverse buona chiusura, sempre ben coperto nell'ambito di un blocco medio-basso che fronteggia il fraseggio degli spagnoli (dal74' Garofalo sv)

Spinazzola 6,5 - Ha già una buona gamba, quando può strappa arrivando sul fondo, come in occasione del gol in cui sventaglio sull'altro esterno. Attento nei ripiegamenti, prova a coordinarsi anche con Giovane da quel lato (dal 45' Olivera 6 - Arrivato in ritardo, un tempo di buona intensità per alzare i giri del motore e mettersi al pari dei compagni).

Anguissa 6,5 - Primo giallo forse generoso per una manata al volto, ma poi commette un altro intervento - in netto ritardo - e quello sì che è da giallo, ma l'arbitro lo grazia per permettere ai tecnici di provare 11 vs 11 come spesso accade nei test. Nella ripresa sembra salire, come spesso gli accade, serve Lucca sul gol ed è più nel vivo (dal 74' Baridò sv)

Lobotka 6 - Si abbassa spesso, per dare copertura, ma tra i centrali anche per favorire la costruzione che è troppo piatta con i quattro difensori spesso allineati. Qualche sgasata, ma ma abbassandosi tanto tra i centrali poi manca per imbucare qualche metro più avanti (dal 64' Prisco sv - Non disdegna di giocare palla sotto pressione, bella personalità, anche se pure lui entra nella catena di errori nell'azione del rigore)

Folorunsho 6 - Dà sicuramente sostanza, uscendo sul portatore ma quando il blocco è già piuttosto basso. In fase di pressione alta si affianca ad Hojlund, ma accade poche volte. Vince qualche contrasto, in fase di impostazione fatica come gli altri (dal 45' Vergara 5,5 - Inizia mezzala, poi nella parte finale si sposta a destra in una sorta di 4-2-3-1, senza trovare però particolari giocate. Tante imprecisoni, non una grande giornata per lui)

Politano 7 - Il migliore del Napoli, non solo per il gol che pure è bellissimo ed alla fine spezza l'equilibrio. La manovra è leggibile, molto orizzontale, solo dal suo lato riesce a trovare sfogo, mette palloni interessanti al centro e arriva anche al tiro. Dà equilibrio facendo il terzino sistematicamente su ogni azione dell'Osasuna. (dal 45' Alisson 6 - Inizia a destra, e non è proprio a suo agio, poi si sposta più internamente fino ad una sorta di 4-2-3-1 in cui lui è il sottopunta. Da una sua palla persa a centrocampo, rimarcata da Allegri in panchina, nasce l'azione del rigore)

Hojlund 6 - Poco coinvolto, Allegri lo richiama, ma spesso il Napoli è basso e deve provare a crearsi lo spazio per un contropiede che non arriva. In fase di possesso la manovra è quasi esclusivamente esterna e viene ingabbiato dai due centrali (dal 45' Lucca 6,5 - Difende palla, tiene lontano il marcatore e poi scarica di rabbia in porta il 2-0. Più nel vivo del gioco, anche se, come Hojlund, non è molto servito per vie centrali)

Giovane 6 - Inizia bene, con diverse iniziative, poi esce un po' dalla partita anche se spende molto nei ripiegamenti perché fa lo stesso lavoro di Politano, abbassandosi sulla linea, quasi a 6 quando l'Osasuna attacca (dal 45' Lang 6 - Qualche spunto, anche una giocata d'alta scuola in mezzo a due, diverse sterzate ma senza incidere granché anche se non si risparmnia)