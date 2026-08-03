Ufficiale Caso Lindstrom, SSCNapoli chiarisce: “Schalke ha comunicato cambio priorità dopo due infortuni”

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Il Napoli pubblica una lunga nota ufficiale sul mancato trasferimento di Lindstrom allo Schalke 04 e respinge le ricostruzioni circolate nelle ultime ore.

Il Napoli interviene ufficialmente sul caso Jesper Lindstrom, dopo il mancato trasferimento allo Schalke 04. Attraverso un comunicato, il club azzurro ha voluto fare chiarezza sulla vicenda, contestando le ricostruzioni diffuse nelle ultime ore da diversi organi di stampa. La società di Aurelio De Laurentiis sostiene che i termini economici dell'operazione non siano mai stati messi in discussione e attribuisce il mancato perfezionamento dell'affare alle mutate esigenze tecnico-sportive del club tedesco.

La ricostruzione del Napoli: "Eravamo pronti ad accettare la loro versione del contratto"

Nella nota, il Napoli ripercorre cronologicamente gli ultimi contatti con lo Schalke: dopo uno scambio di corrispondenza sulle condizioni generali del contratto, alle ore 13 di oggi il club tedesco avrebbe comunicato l'inaccettabilità di alcune clausole, spiegando che nel frattempo erano cambiate le priorità di mercato a causa dell'infortunio di due calciatori. Il Napoli afferma di aver risposto appena ventidue minuti dopo, dichiarandosi disponibile ad accettare integralmente la versione del contratto proposta dallo Schalke. Nonostante ciò, alle 17.32 sarebbe arrivata la comunicazione definitiva con cui il club tedesco ha annunciato di non voler più procedere con l'operazione.

Il comunicato integrale del Napoli

"SSC Napoli intende fare chiarezza in ordine al mancato trasferimento del calciatore Jesper Lindstrom allo Schalke 04, a causa della inesattezza delle informazioni diffuse a mezzo stampa. Dopo che, nella giornata di ieri, ha avuto luogo uno scambio di corrispondenza sulle condizioni generali del contratto, senza che mai fossero messi in discussione i termini economici dell'accordo e le modalità di pagamento, alle ore 13:00 di oggi il club tedesco ci ha informato che alcune clausole proposte non erano accettabili, anche alla luce delle mutate esigenze tecnico-sportive conseguenti all'infortunio di due calciatori occorso nel fine settimana, che avrebbe necessitato la modifica delle strategie di mercato.

Alle 13:22 è stata inviata una comunicazione di risposta al club tedesco con cui, pur ribadendo che si trattava di modifiche di dettaglio rispetto alla struttura dell'affare, comprendendo le sopravvenute esigenze tecniche del club tedesco, SSC Napoli sarebbe stata disponibile ad accettare la versione del contratto come proposta da Schalke.

Nonostante ciò, alle ore 17:32 il club tedesco ha confermato di non essere più interessato in ragione delle mutate priorità nell'allestimento dell'organico, ad evidente dimostrazione delle effettive motivazioni sottese al mancato perfezionamento dell'operazione.

Nell'auspicio di avere chiarito definitivamente le reali responsabilità del mancato trasferimento del calciatore, SSC Napoli si riserva ogni azione avanti alle competenti autorità finalizzata alla tutela dei propri diritti."