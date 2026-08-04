Tuttonapoli Altra cessione in vista? Lang può portare un tesoretto: spinge l'Ajax, i dettagli

vedi letture

A breve verrà ufficializzata la cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen, ma anche Noa Lang è nella lista dei partenti in questa estate.

Il telefono di Giovanni Manna in queste ore è davvero caldissimo, dopo mesi di attesa e di qualche situazione complicata di troppo, ora, arrivati ad agosto, è il momento di prendere delle decisioni importanti. Già la scelta di vendere Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen per una cifra importante (30 milioni) è stata un fulmine inaspettato nell'estate azzurra, nel ritiro di Castel di Sangro.

Lang alla porta ora c'è l'Ajax

Il prossimo a lasciare il ritiro di Castel di Sangro ed il Napoli è proprio Noa Lang, arrivato in azzurro l'estate scorsa per una cifra superiore ai 25 milioni di euro. L'esterno olandese non ha mai avuto feeling con la Serie A e con Antonio Conte nella passata stagione e, anche se quest'anno con l'arrivo di Allegri sembrava pronto a una seconda occasione, ora c'è la grande possibilità di un ritorno in Olanda, sponda Ajax. La formula del possibile affare è quella del prestito con obbligo di riscatto, cosi da assicurare l'ennesima cassa alla società azzurra che deve sbloccare le entrate.