Nuovo Maradona, Min. Sport Abodi: "Incontri proficui con ADL e Sindaco, il 15 ottobre tornerò"

Il Corriere del Mezzogiorno quest'oggi propone un'intervista al Ministro per lo sport ed i giovani, Andrea Abodi, incentrata sulla riqualificazione del Maradona in proiezione Europei 2032: "L’allineamento sugli obiettivi di Governo, Regione e Comune li ritengo necessari per una migliore finalizzazione sui fatti. Ci sono delle città che sono più avanti per la loro candidatura ad ospitare le gare dell’Europeo. Entro ottobre 2026 va presentata la lista dei 5, o non escludo qualcuno in più, impianti eletti dal Ministero dello Sport in tandem con quello dell’Economia che sarà recapitata all’Uefa per gli Europei 2032. Maradona? Siamo alla fase preliminare. Abbiamo sostenuto 5 audizioni: Bologna, Firenze, Cagliari, Empoli e Parma. Abbiamo avuto 2 incontri molto proficui con il sindaco Manfredi e con il presidente del club Aurelio De Laurentiis. Il 15 ottobre tornerò in città per un colloquio anche con gli uffici tecnici"

Sulle idee di ADL: "Il Maradona, come l’Olimpico e tutti gli stadi italiani, devono ricalibrarsi in comunità energetiche che fanno dell’accessibilità, della sostenibilità energetica e delle funzionalità tecnologica i loro punti di forza. Il concetto chiave è la sostenibilità finanziaria, sociale e ambientale. Mi spiego meglio: i conti devono legittimamente tornare così come sarà fondamentale rispettare l’economia del territorio e badare alla questione green".

La sua proiezione per Napoli qual è? "Questa volta il Comune non fallirà il colpo perché ho percepito l’entusiasmo del sindaco. E’ la volta buona. Io, col ministero, sono pronto a fare la mia parte…".