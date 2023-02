Osimhen a Dazn: "Qui era difficile, che bello vincere e avere la fiducia di Spalletti! Sul messaggio di Drogba..."

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, dopo la vittoria contro l'Empoli è intervenuto al microfono di DAZN:

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, dopo la vittoria contro l'Empoli è intervenuto al microfono di DAZN: "E' bello che Spalletti abbia questa fiducia in me e nella squadra e io spero di ripagarlo in campo, dando il massimo in campo. Qui è difficile giocare, ricordiamo cos'è accaduto l'anno scorso, dal 2-0 al 3-2, siamo contenti di essere riusciti a vincere".

Ti senti tra gli attaccanti più forti d'Europa? "Ovviamente questa è sicuramente una delle migliori stagioni della mia carriera, mi sento benissimo. Anche Haaland sta facendo benissimo".