Parma-Napoli 2-1, le pagelle: azzurri battuti da Giua! Kouly incolpevole, bocciato Lozano da punta

Meret 6 - Quasi inoperoso. Non riesce ad intervenire sui rigori, poi per il resto non è mai impensierito e senza pressione non deve rischiare più di tanto neanche sul giro-palla da dietro.

Di Lorenzo 6,5 - Soffre qualcosina alle spalle, ma è autore di un grande salvataggio sulla linea e poi nella ripresa alza il livello e macina la fascia a ripetizione, dando ampiezza per aggirare il Parma e coinvolgendo di più nel gioco anche Lozano.

Maksimovic 6 - Grandi responsabilità nella costruzione da dietro, col Parma tutto rintanato dietro. In difficoltà su un retropassaggio di Allan e limita come può Karamoh in velocità.

Koulibaly 6,5 - Ottima prova per il difensore azzurro, sempre in anticipo ed assolutamente incolpevole sul tuffo di Kulusevski - fino a quel momento totalmente annullato - che lo aspetta, allargando il piede e nonostante il rallentamento il tocco di Koulibaly arriva con l'avversario già in caduta. Le immagini non lasciano dubbi, ma il VAR non interviene.

Mario Rui 6 - Una bella prova, in entrambe le fasi, macchiata dal tocco su rigore, ma decisamente impercettibile e quasi inevitabile, accentuato da Grassi e che il modesto Giua decide di premiare col rigore. "Cosa dovevo fare, sparire? Più di spostarmi?", la sua reazione. Come dargli torto?

Fabian 6,5 - L'unico del terzetto che prova sempre la giocata per scardinare la muraglia gialloblù, anche a costo di sbagliare e far ripartire l'avversario. Pericoloso anche dal limite, al secondo tentativo si procura il rigore (dal 77' Zielinski sv )

Demme 5,5 - Non ha le qualità di Lobotka per trovare il varco negli spazi stretti, ma si rende utile sulle ripartenze gialloblù. Gioca tanti palloni, finendo per essere leggibile e ripetitivo con lo scarico sull'esterno (dall'85' Lobotka sv)

Allan 5,5 - Torna titolare e vive una gara di alti e bassi. Qualche recupero palla che fa tornare in mente il vero Allan, ma poi fatica a restare applicato e dare continuità e ne vengono fuori due retropassaggi che mandano in porta il Parma e tanti errori tecnici (dal 64' Elmas 6 - Non un grande approccio, )

Politano 6 - Il più vivace del Napoli nell'area di rigore, sia all'inizio a destra, sfiorando il gol ad inizio gara, e poi da falso nove provando ad aggirare i centrali e conquistando anche tanti falli (dal 64' Callejon 5,5 - Non è facile da falso nove, peraltro tra tre centrali del Parma ormai tutto rintanato a difesa del pareggio. Una girata alta, poco altro)

Lozano 5,5 - Il voto è la media tra il brutto primo tempo, non entrando mai in partita da falso centravanti, ed il discreto secondo tempo, tagliando bene il campo dall'esterno e puntando la porta per il tiro o l'assist. Bocciato in definitiva però da falso nove. (dall'85' Younes sv)

Insigne 6,5 - Firma il rigore del momentaneo pareggio, battendo il suo amico Sepe tirando il suo classico rigore, e offre la solita prova in entrambe le fasi, provando a dare qualità negli spazi stretti e ripiegando sempre con attenzione in aiuto a Mario Rui