Perché quasi nessuno fa il suo nome per sostituire Neres?

vedi letture

Neres ko, Napoli in emergenza a sinistra per la gara con la Lazio e le successive partite. Si parla di Raspadori come possibile soluzione a sinistra oppure del passaggio al 3-5-2 con l'ex Sassuolo dietro Lukaku. Quasi nessuno prende in considerazione Ngonge che, di fatto, ad oggi è l'unico esterno offensivo rimasto a disposizione di Conte dopo Politano.

Se ne parla poco - lo ha fatto l'ex tecnico azzurro De Canio in un intervento radiofonico in giornata - per diversi motivi ripensando al suo approccio alla gara di domenica con l'Udinese: venti minuti che non sono piaciuti a Conte in cui il belga ha fatto poco per attirare l'attenzione del suo allenatore. Il giornalista Francesco Modugno di Sky Sport ha fatto notare che Ngonge neppure con Mazzarri e poi Calzona ha avuto molte chance dal 1'. Anche con Conte lo spazio è stato ridotto. Ma si parla poco di lui anche perché l'ex Verona in carriera ha giocato quasi sempre a destra.

A sinistra solo una manciata di partite. Non è quello il suo ruolo, ma anche nelle gerarchie al momento Ngonge è dietro Raspadori e dunque sabato quasi certamente toccherà a lui, a Jack, per provare a dare un senso ulteriore alla sua stagione. A lui Conte gol, magari decisivi, come col Venezia: da tre punti. Per Ngonge ci sarà spazio a partita in corso, forse.