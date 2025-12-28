Politano a DAZN: "Anno da incorniciare! Sono maturato tanto, contento della continuità col nuovo modulo"

Nel post-partita di Cremonese-Napoli 2-0, l'esterno azzurro Matteo Politano è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Sul nuovo ruolo: "Sono maturato tanto tatticamente nell’ultimo anno e mezzo. Sono contento della continuità col nuovo modulo, ci troviamo bene. David si muove bene come Giovanni, siamo contenti di quello che stiamo facendo".

Bilancio del 2025 per i tifosi? "Per noi e i tifosi è stato un 2025 spettacolare, da incorniciare con due trofei. Chiudiamo l’anno con una vittoria, ci prepariamo per il 2026, dobbiamo continuare con questa voglia. Dobbiamo portare tanti altri successi. Mia figlia viene spesso a guardarmi, sono felice di aver condiviso con le la vittoria".