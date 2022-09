Rangers, Davis in conferenza: “Faremo come il Napoli, in casa è un’altra cosa! Esperienza? La finale di EL…”

Steven Davis, centrocampista dei Rangers, è intervenuto in conferenza stampa al fianco di Giovanni van Bronckhorst alla vigilia del match contro il Napoli.



Quanto è stato difficile l'ultimo periodo? "Molto, poi non abbiamo potuto giocare nel weekend, ma capita e ora vediamo che succede".

Quanto è importante dare una risposta dopo questo periodo e contro il Napoli che ha battuto 4-1 il Liverpool? "Abbiamo capito quanto è difficile la Champions, ma vogliamo fare come il Napoli, qui abbiamo tutti i tifosi che ci spingono e proviamo a migliorare almeno in casa"

Ancora sulle difficoltà della Champions: "Non abbiamo molta esperienza, sappiamo quanto sarà difficile col Napoli ma non è accettabile giocare con i Rangers e perdere, siamo forti e proveremo a dimostrarlo".

Cosa ha detto il mister dopo le due sconfitte consecutive? "Stiamo subendo gol facili da calci piazzati, ma non è più tempo di pensare, ma di giocare e siamo determinati a migliorare il nostro rendimento"

Cosa avete pensato dopo la prima sconfitta? "Sappiamo quanto sia difficile giocare in Champions, sono tutte grandi squadre, ma noi ci crediamo e la cosa importante è vincere le gare che giochiamo in casa"

Non è solito perdere qui tante partite... "Sì, ci stiamo allenando bene, con grande intensità e vogliamo vincere, noi abbiamo i nostri tifosi e vogliamo vincere".

Cosa pensi della mediana Anguissa, Zielinski, Lobotka? Può essere determinante? "Conosciamo bene la loro qualità, abbiamo studiato ed analizzato tutti i giocatori".

Tu eri in campo anche 12 anni fa nell'ultima gara di Champions, sei il più esperto. "Sì, ma abbiamo fatto esperienza anche l'anno scorso in Europa League, sarà molto importante tenere il pallone".

Quanto è difficile tatticamente giocare contro le italiane? "Sì, anche la nazionale è famosa per la sua tattica, ci sono tanti giocatori di livello internazionale, sarà importante giocare bene per avere possibilità"

Il mister ha detto che è impossibile stare a questi livelli senza soldi: "Non ho visto l'intervista, ma si riferiva al fatto che per vincerla servono soldi, è un livello duro, ma sappiamo che l'anno scorso abbiamo dimostrato cosa siamo capaci di fare. Non abbiamo vinto, ma abbiamo giocato molto bene".