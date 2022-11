RILEGGI LIVE - Atalanta-Napoli 1-2 (19' Lookman, 23' Osimhen, 35' Elmas): gli azzurri sbancano Bergamo!

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

Il Napoli batte 2-1 in rimonta l'Atalanta e sbanca Bergamo. Decisivi i gol nel primo tempo di Osimhen e Elmas che permettono alla squadra di Spalletti di allungare in classifica.

19:52 - FINISCE QUI

92' - Entrano anche Gaetano e Zerbin al posto di Elmas e Anguissa.

91' - Demiral da sinistra mette in mezzo per Zapata, anticipato ottimamente da Juan Jesus che fa carambolare il pallone sul colombiano. Zapata rimedia anche un giallo per proteste.

90' - L'arbitro concede 4 minuti di recupero.

86' - Cambio nell'Atalanta: entra Soppy al posto di Hateboer.

84' - Zapata riceve palla al limite, si gira e calcia mandando la sfera alta sopra la traversa.

83' - MALINOVSKYI! Conclusione da fuori area con il sinistro, che non crea eccessivi patemi a Meret.

80' - Altre due mosse di Gasperini: entrano Boga e De Roon al posto di Lookman e Koopmeiners.

79' - Altro tiro del Napoli, sempre con Simeone, stavolta da fuori area: stoccata col destro ma non particolarmente violenta, blocca Musso.

78' - SIMEONE! Elmas entra in area dalla sinistra e serve Olivera, che dà subito il pallone a Simeone. Stop e conclusione di poco fuori, da buona posizione.

76' - Lookman serve di tacco Malinovskyi, che prova il tiro da fuori area ma trova l'opposizione di un paio di avversari.

74' - Altra sostituzione in casa Napoli: esce Osimhen ed entra Simeone.

70' - Doppio cambio per l'Atalanta: entrano Zapata e Malinovskyi al posto di Hojlund e Pasalic.

66' - Ammonito il vice di Spalletti, Domenichini, per proteste.

63' - Doppio cambio per il Napoli: fuori Lozano e dentro Politano. Esce anche Zielinski, rimpiazzato da Ndombele.

60' - Partita molto nevosa in questa fase, con il gioco sempre più spezzettato per via dei tanti interventi da entrambe le parti.

58' - Duro intervento di Hojlund su Di Lorenzo: fallo e giallo.

57' - Cartellino giallo per Kim dopo un intervento in ritardo su Pasalic.

55' - TRAVERSA DI LOOKMAN! Maehle s'invola sulla sinistra, entra in area e calcia trovando la grande risposta di Meret. Tapin di Lookman e palla sulla traversa.

51' - Schema su punizione del Napoli con Zielinski che appoggia per Olivera, cross al centro per Anguissa che gira di testa ma debolmente: blocca MMusso.

48' - Lookman vede arrivare sul lato opposto Hateboer e lo serve: pallone impreciso e che termina in fallo laterale.

47' - Nessun cambio all'intervallo: in campo gli stessi ventidue del primo tempo.

19:02 - INIZIA LA RIPRESA!

Napoli in vantaggio al termine della prima frazione contro l'Atalanta. Gli azzurri, in svantaggio grazie al rigore di Lookman, l'hanno poi ribaltata prima con Osimhen e poi con Elmas. Squadre negli spogliatoi.

18:47 - TERMINA IL PRIMO TEMPO

45' - L'arbitro concede 2 minuti di recupero.

43' - Ripartenza del Napoli con Lozano che mette in mezzo per Osimhen anticipato all'ultimo istante da Koopmeiners.

42' - Scalvini pesca sul secondo palo Hateboer, che calcia centrando Olivera e guadagnando un angolo.

41' - Olivera dalla linea di fondo riesce a servire in area Elmas, che calcia trovando la respinta di Toloi.

37' - AMMONITO DEMIRAL: l'ex Juve rimedia un giallo per proteste, dovute a suo avviso ad un fallo commesso su di lui da Osimhen nell'azione del gol di Elmas.

35' - GOOOOOL DEL NAPOLIIIIII!!! Anguissa serve in verticale Osimhen, che vince di forza un duello con Demiral entrando in area e serve Elmas. Il macedone controlla il pallone e lo scarica alle spalle di Musso.

29' - ANGUISSA! Punizione battuta da sinistra da Zielinski, colpo di testa del centrocampista azzurro e palla alta di poco sopra la traversa.

28' - La partita continua ad essere estremamente intensa, con duelli frequenti in ogni zona del campo.

23' - GOOOOOOOL DEL NAPOLIIIII! Corner battuto corto dal Napoli: scambio Elmas-Zielinski, cross al centro del polacco per Osimhen che stacca di testa e batte Musso. Pareggio immediato del Napoli.

19' - GOL DELL'ATALANTA! Sul dischetto si presenta Lookman che calcia perfettamente, spiazza Meret mettendo il pallone sotto l'incrocio dei pali.

18' - CALCIO DI RIGORE PER L'ATALANTA! Al termine dell'on field review l'arbitro assegna il rigore alla Dea.

17' - L'arbitro Mariani va al VAR a rivedere un possibile tocco col braccio di Osimhen.

16' - DOPPIA OCCASIONE PER L'ATALANTA! Sugli sviluppi dell'angolo, prima Osimhen respinge il tiro di Hojlund e poi Kim fa lo stesso con Demiral a un passo dalla porta.

13' - Hojlund ruba il tempo a Juan Jesus e riparte ma il brasiliano recupera e devia in corner il cross del norvegese.

11' - Ederson arriva nei pressi della linea di fondo e tenta il cross dalla sinistra, ma viene chiuso al meglio da Di Lorenzo.

7' - Conclusione di Hateboer dall'esterno dell'area di rigore murata da Juan Jesus.

5' - Elmas taglia internamente, riceve palla in area e serve di tacco Osimhen, partito però in posizione di fuorigioco.

3' - HOJLUND! CHE PARATA DI MERET! Lnacio in verticale per Lookman che sfrutta la difesa alta del Napoli e si invola: passaggio al centro per Hojlund che calcia col destro ma Meret respinge alla grande.

18:00 - PARTITI! INIZIA IL MATCH

17:55 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo, tutto pronto per il fischio d’inizio.

17:44 - Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida esterna sul campo dell’Atalanta: "I nerazzurri da anni fanno bene, non hanno le coppe e hanno una grande proprietà, un grande allenatore e una grande società. Sicuramente l'Atalanta farà tanti punti. La competitività alza l'intensità degli allenamenti. Quest'estate abbiamo pensato di far crescere dei ragazzi insieme al tecnico, ma siamo all'inizio e dobbiamo stare con i piedi per terra. Alla fine vedremo, ma questa situazione di competitività ha alzato il livello e per adesso siamo molto contenti. Kim è un ragazzo molto attento e molto veloce, per questo siamo andati su di lui. Poi per il suo adattamento c'è da fare i complimenti a lui e da ringraziare il mister e i compagni".

17:39 - Il dg dell’Atalanta Umberto Marino ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match casalingo contro il Napoli: "La gara di stasera sarà tra due squadre che vogliono vincerla. Lookman è un giocatore giovane, ma dal profilo internazionale con Gasperini non può che migliorare. Questo è un valore aggiunto per lui e per noi. Boga ha grandi qualità, lo aspettiamo e fa vedere spunti importanti in allenamento. Sono fiducioso, è un ragazzo serio e avrà modo di far vedere le sue qualità durante la stagione. Cosa mi piace di più dell'Atalanta? Vedremo a fine anno. Voglio ringraziare la cornice di pubblico, stasera sarà una grande festa e spero che la gente possa divertirsi".

17:35 - Il centrocampista dell’Atalanta Mario Pasalic ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match casalingo contro il Napoli: "Sarebbe una gran cosa battere il Napoli, perché è una delle squadre più forti in questo momento. Noi siamo pronti e speriamo che i punti possano rimanere qua a Bergamo".

17:31 - Il difensore del Napoli Leo Skiri Ostigard ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara esterna sul campo dell’Atalanta: "Questa è una partita importante, l'Atalanta è una bella squadra e dovremo giocare al massimo delle nostre possibilità. Vogliamo vincere la partita e cercheremo di curare al meglio ogni dettaglio".

17.15 - In questo istante sono arrivati allo stadio i tifosi del Napoli scortati dalla polizia.

FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, Ederson, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Lookman, Højlund.

Allenatore: Gian Piero Gasperini

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Elmas. A disposizione: Marfella, Sirigu, Mario Rui, Ostigard, Zanoli, Zedadka, Demme, Gaetano, Ndombele, Zerbin, Politano, Raspadori, Simeone

Allenatore: Luciano Spalletti

Statistiche - Il Napoli è arrivato a otto successi di fila in Serie A per la seconda volta sotto la guida di Luciano Spalletti: i partenopei potrebbero superare questa soglia per la prima volta dal febbraio 2018 (10 di fila nella gestione Sarri). C'è ancora Sarri da inseguire anche come vittorie esterne: il Napoli ha vinto tutte le ultime quattro trasferte di Serie A e non ottiene cinque successi esterni di filanella massima serie dal 2017/18, nella gestione dell'attuale tecnico della Lazio.

Gasperini senza Muriel, ma recupera De Roon probabilmente per la panchina. In difesa trio con Toloi, Demiral e Djimsiti; in mediana Hateboer, Scalvini (favorito comunque su De Roon) e Koopmeiners e probabilmente Maehle che insidiato però da Soppy. In attacco Pasalic tra le linee alle spalle di Lookman e probabilmente Hojlund, favorito su Duvan. Da tenere d'occhio la carta Boga qualora Gasperini volesse giocare con due attaccanti rapidi anche senza avere Muriel.

Spalletti ha perso Kvaratskhelia nella rifinitura che dunque si aggiunge a Rrahmani. In difesa dovrebbero rientrare Mario Rui (favorito su Olivera) e Juan Jesus nella linea con Kim e Di Lorenzo. In mediana Zielinski si riprende il posto con Lobotka ed Anguissa così come Lozano nel tridente con Osimhen ed a questo punto Raspadori che è l'ipotesi più accreditata. Le altre soluzioni sono molto diverse: Elmas o l'avanzamento di Zielinski (inserendo in quel caso Ndombele in mediana) oppure lo spostamento di Lozano e Politano contemporaneamente in campo a destra.

Come giocherà l'Atalanta? - E quello che si starà chiedendo Spalletti. Se il Napoli ha una sua identità consolidata, l'Atalanta s'è rinnovata come detto con un atteggiamento più pratico, rinunciando spesso al possesso (l'anno scorso era 5°, ora terzultima col 44% di media) ed alla pressione ultra-offensiva, abbassando un po' il baricentro per poi ripartire. Un lavoro che ha portato l'Atalanta a costruire qualcosa in meno, ma a migliorare notevolmente i numeri difensivi e costruirsi un'ottima classifica, perdendo solo con la Lazio che però ha avuto vita facile con la qualità del fraseggio, tipica anche dei partenopei. Per questo è lecito chiedersi: col Napoli si vedrà la stessa Atalanta operaia o tornerà quella iper-aggressiva in pressione alta?

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Atalanta-Napoli! Dopo la sconfitta di Anfield che non ha sovvertito il posizionamento nel girone, il Napoli ha immediatamente un altro impegno altrettanto duro e importante. La squadra di Luciano Spalletti andrà a caccia della nona vittoria di fila in campionato per provare quantomeno a tenere immutate le distanze sulle inseguitrici (anche se non mancano altri scontri diretti) e riscattare comunque il ko con il Liverpool che - ha svelato Spalletti in conferenza - ha lasciato comunque un po' di amarezza. Di fronte ci sarà un'Atalanta seconda e molto diversa dagli ultimi anni, rinnovata più che negli uomini nella filosofia: produce meno occasioni, ma è la miglior difesa con un atteggiamento (almeno finora) più prudente, meno aggressivo (almeno nella pressione alta) per poi iniziare i duelli individuali nella propria metà campo e ripartire in velocità. Accorgimenti che hanno pagato, considerando che - al pari del Napoli - i bergamaschi in estate erano piazzati molto indietro ai posti Champions nelle famose griglie ed ora si ritrovano prima e seconda in classifica.