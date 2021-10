RILEGGI LIVE - Napoli-Bologna 3-0 (18' Fabian, 41', 62' Insigne): gli azzurri stendono il Bologna!

Il Napoli stende 3-0 il Bologna e torna al primo posto a pari punti con il Milan. Nel primo tempo il fantastico gol di Fabian che ha aperto la gara, poi Insigne ha raddoppiato dagli undici metri. Nella ripresa arriva la doppietta del capitano azzurro, sempre su rigore.

22.35 - Finisce qui!

90' - Concessi due minuti di recupero.

88' - OSIMHEN! Sugli sviluppi di un corner l'ex Lille prende l'ascensore e incorna il pallone, spedendolo di un nonnulla a lato.

87' - Sostituzione per il Napoli: fuori Mario Rui, Ghoulam ritrova il campo oltre sette mesi e mezzo l'ultima volta.

83' - Politano appoggia a Demme: spiovente per Osimhen, la cui incornata è angolata ma trova la buona risposta di Skorupski.

81' - E' un doppio cambio: esce anche Hickey, rimpiazzato da Dijks.

81' - Sostituzione per il Bologna: van Hooijdonk prende il posto di Barrow.

76' - Doppio cambio anche per il Bologna: fuori Vignato, dentro Sansone. Esce anche Dominguez, rimpiazzato da Binks.

75' - Doppia sostituzione per il Napoli: fuori Elmas, dentro Mertens. Esce anche Anguissa, rimpiazzato da Demme

73' - TRAVERSA DI ANGUISSA! Il centrocampista del Napoli calcia dalla lunga distanza: gran tiro che si stampa sulla traversa.

70' - Dopo il 3-0 del Napoli il Bologna è a dir poco sfiduciato e non riesce ad uscire più palla al piede quando riconquista il possesso.

68' - Solita imbucata per Osimhen, che riesce a girarsi ma subisce il raddoppio di Dominguez: buona chiusura dell'argentino.

65' - Doppio cambio per il Napoli: escono Insigne e Lozano, entrano Zielinski e Politano.

62' - GOOOOL DEL NAPOLIIII! Sempre Insigne si presenta dagli undici metri e batte per la seconda volta Skorupski. 3-0 per il Napoli.

60' - CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Cross per Osimhen, che controlla ma viene chiuso da Mbayè. Il nigeriano si riprende la palla e viene sgambettato dallo stesso Mbaye: Serra indica il dischetto.

58' - OSIMHEN! Osimhen riceva palla spalle alla porta, si gira subito e calcia. Tiro in diagonale che termina di poco a lato.

56' - Osimhen recupera palla e ribalta l'azione. Mario Rui si butta in area e riceve, poi si trascina la sfera oltre la linea di fondo.

52' - Bologna in difficoltà in questo secondo tempo: la squadra di Mihajlovic non riesce a superare la metà campo.

48' - Imbucata per Osimhen, che rifinisce d'esterno per Elmas. In area il macedone viene anticipato di un soffio da Skorupski.

47' - Nessun cambio all'intervallo: in campo gli stessi ventidue del primo tempo.

21.50 - RIPARTITI! Inizia la ripresa.

Si chiude 2-0 il primo tempo del Maradona tra Napoli e Bologna. Azzurri in vantaggio grazie alla perla di Fabian, raddoppio di Insigne dal dischetto. Squadre negli spogliatoi.

21.34 - Finisce il primo tempo

45' - Concesso un minuto di recupero.

41' - GOOOOOL DEL NAPOLIIII! Insigne va alla battuta del penalty e non sbaglia: 2-0 Napoli

40' - Proteste eccessive di De Silvestri che viene ammonito da Sacchi.

39' - CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Medel tocca con una mano nel tentativo di anticipare Osimhen: Serra cambia idea e concede il penalty, ammonendo l'ex Inter.

38' - Insigne scucchiaia in area per Osimhen, che nel corpo a corpo con Medel commette fallo. L'ex Inter pare però toccare con un braccio: check in corso tra Serra e il VAR Mariani.

34' - Anguissa premia la sovrapposizione di Mario Rui in ripartenza e lo serve in area: sinistro di potenza che non trova lo specchio della porta.

32' - Cartellino giallo per Anguissa per un intervento in ritardo ai danni di Dominguez.

30' - In seguito a un calcio d'angolo in favore del Bologna, Ospina esce e subisce un colpo da Mbaye. Carica al portiere, punizione per il Napoli.

26' - Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Insigne scodella in area. Skorupski capisce tutto ed esce bloccando il pallone.

23' - Osimhen, spalle alla porta, trova lo spazio per girarsi e calciare: il tiro non centra lo specchio della porta.

18' - GOOOOOOL DEL NAPOLIIII! Errore di Svanberg al limite dell'area. Lozano recupera il pallone e serve Fabian che fa partire un sinistro a giro sotto la traversa su cui Skorupski non può nulla.

15' - INSIGNE! Grande occasione per il Napoli nata da una ripartenza fulminea: Osimhen si allarga sulla destra, cambia campo per Insigne che prova un cucchiaio sul quale è bravo Medel a rifugiarsi in corner.

13' - Napoli molto impreciso e frettoloso in quest'avvio, mentre il Bologna ha cominciato con personalità e precisione.

10' - Mario Rui prova un sinistro dal limite: il portoghese calcia centrale, Skorupski la fa sua.

8' - Lozano riceve sulla destra e punta Hickey. Il messicano riesce a crossare, con deviazione: palla smorzata, blocca Skorupski.

5' - Insigne si accentra e sventaglia sul secondo palo per Lozano. Il messicano manca di un soffio l'impatto col pallone.

3' - Osimhen porta la pressione fino a Skorupski nei pressi della porta e il portiere del Bologna è costretto a rifugiarsi in fallo laterale.

20.48 - PARTITI! Inizia il match

20:44 - Le due formazioni fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

20.35 - Lorenzo De Silvestri, capitano del Bologna stasera contro il Napoli, prima della partita è intervenuto al microfono di Dazn: "La partita col Milan ha lasciato consapevolezza di essere una squadra di qualità e con spirito perché ci è mancato poco, ci ha lasciato note positive nell'ambiente".

Cosa significa per te tornare al centro della difesa? "Ho coperto tanti ruoli in carriera, posso fare sia il terzino basso che l'esterno alto, cambia poco. Devo essere più concentrato in difesa e andare anche in appoggio in attacco. Ci abbiamo lavorato anche l'anno scorso, si va avanti".

20.33 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima della sfida contro il Bologna è intervenuto al microfono di Sky: "Giocare dopo il Milan? Dobbiamo saperci isolare e pensare solo alle nostre gare, dovrà essere questo il segreto.

Insigne gioca anche stasera, è troppo importante per Spalletti: "Di importante non c’è solo lui, il mister ha saputo dosare le energie e sa intervenire anche attraverso i 5 cambi. E’ molto bravo nel dosare e gestire le forze di tutti”.

20.27 - Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, prima della sfida col Bologna è intervenuto al microfono di Dazn: "Bisognerà fare la nostra partita, avere controllo della palla, del palleggio e creare situazioni per far gol e vincere".

Spalletti ha detto che ti aspetta a braccia aperte: dove sai di poter crescere? "Ringrazio il mister che ha sempre fiducia in me, cercherò di ripagarla il prima possibile. E' vero che non sto vivendo un periodo facile, ma presto tornerò a giocare ai miei livelli. Le condizioni migliorano giorno dopo giorno, pertanto sono tranquillo e sereno: presto tornerò in forma".

20.16 - Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna e neo nonno, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita della sfida col Napoli: “Ho parlato con la squadra ed ho detto che questo che è un giorno speciale. Non è mai successo prima nella mia carriera da giocatore e allenatore un evento così importante nel giorno della partita. Quando ero in camera dicevo anche a loro che questa partita rimarrà sempre dentro di me perché ogni quando festeggerò il compleanno della mia nipotina mi verrà in mente anche questa gara. Gli ho detto di fare in modo di non togliermi il sorriso ma farmi ancora più felice ricordandomi una grande gara che faranno qua. So che non è facile, ma abbiamo tutte le carte in regola per farla. Ringrazio il ginecologo e tutto il reparto del Fate Bene Fratelli, mia figlia è molto contenta, so che è andato tutto bene.

Non ci sarà Arnautovic, cosa si aspetta dai sostituti? "Non manca solo lui, non abbiamo quattro titolari, questa non deve essere una scusa per noi. Siamo il Bologna e abbiamo giocatori con sono in grado di mettere in difficoltà la difesa del Napoli. Siamo in emergenza, ma nel calcio capita. Andiamo con le nostre forze, i ragazzi li ho visti fiduciosi. Io sono sereno, dobbiamo essere concentrati su noi stessi, sappiamo che il Napoli è una squadra fortissima, non a caso ha fatto 8 vittorie e ha la migliore difesa. Ci sono tutti i presupposti per non farcela, ma per come sono fatto io di carattere, nel calcio nulla è impossibile. Si va e si gioca, sarà dura per noi, ma anche per loro”.

20:15 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

19.34 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Bologna. Luciano Spalletti cambia due uomini rispetto alla trasferta di Roma. Difesa confermata con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, Rrahmani e Koulibaly la coppia centrale e Ospina in porta. A centrocampo fuori Zielinski, rimpiazzato da Elmas. Completano la mediana Anguissa e Fabian. In attacco c’è Insigne, Lozano rimpiazza Politano e Osimhen è la prima punta.

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian, Elmas, Lozano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti

Bologna (3-5-2): Skorupski; De Silvestri, Theate, Medel; Mbaye, Dominguez, Svanberg; Vignato, Hickey; Orsolini, Barrow. All. Mihajlovic

Statistiche

Attenzione alle palle inattive del Bologna, in particolare gli angoli. La squadra di Mihajlovic è quella che ha realizzato più gol sugli sviluppi di calcio d'angolo (addirittura sette) in questa Serie A: i rossoblu hanno già superato il numero di gol segnati da corner dello scorso campionato (sei). Ed i rossoblù sta confermando di comportarsi bene anche fuori casa: ha pareggiato quattro delle ultime sei trasferte di Serie A. Entrando nei singoli: Mertens ha nel Bologna una delle sue vittime preferite: ha segnato 11 gol in 13 partite di campionato contro il Bologna – nella storia della Serie A, solo Antonio Vojakha realizzato più reti contro un'avversaria con la maglia del Napoli (13 contro la Triestina). Non ci sarà Roberto Soriano squalificato: senza di lui la percentuale di vittorie scende dal 35% al 15% (media punti 1.3 contro 0.8).

Le ultime sul Napoli

Si gioca 4 giorni dopo Roma e Spalletti dovrebbe rinviare le rotazioni alla Salernitana, che verrà affrontata due giorni e mezzo dopo il Bologna e contro un avversario molto più riposato (5 giorni, ha giocato ieri). Il tecnico dovrebbe rilanciare Lozano, nell'ottica dell'alternanza con Politano, ma per il resto gli unici dubbi riguardano Demme che può dare fiato ad uno dei centrocampisti e Zielinski, non al meglio, che ha oltre Elmas anche un'alternativa più offensiva come Mertens. In difesa Manolas non è ancora pronto per fa ruotare Rrahmani.

Le ultime sul Bologna

Mihajlovic senza gli squalificati Soumaoro e Soriano oltre agli indisponibili Bonifazi, Kingsley, Viola, Arnautovic, ma dovrebbe confermare il 3-5-2 delle ultime giornate, senza trequartista e con De Silvestri, Medel (ma non si esclude Binksal posto di uno dei due) e Theate; a centrocampo Dominguez, Schouten (è completamente recuperato) e Svanberg con Skov Olsen a destra e Hickey a sinistra. In attacco invece Barrow supportato probabilmente da Orsolini (favorito su altre soluzioni, diverse, come Santander o Sansone).

Il Napoli vuole tornare subito alla vittoria dopo il pari dell'Olimpico. Gli azzurri ricevono il Bologna, nell'infrasettimanale di campionato, con l'obiettivo dei tre punti per restare in vetta in campionato e provare ad allungare ancora su qualche inseguitrice. Di fronte ci saranno i rossoblù di Mihajlovic, reduci dal ko per 4-2 col Milan, ma riuscendo prima a rimontare con l'uomo in meno e poi cedendo nel finale solo per una doppia inferiorità numerica. Da non sottovalutare il Bologna, capace tre giornate fa di dominare dall'inizio alla fine la Lazio con un netto 3-0 prima di sfiorare la vittoria anche ad Udine.

Amici di Tuttonapoli.net, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Bologna