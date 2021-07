RILEGGI LIVE - Napoli-Pro Vercelli 1-0 (26' Osimhen): vittoria di misura per gli azzurri!

90' - Finisce qui: il Napoli batte 1-0 la Pro Vercelli nella seconda ed ultima amichevole estiva in Val di Sole!

88' - Zielinski conquista un corner dopo aver fatto finire il pallone addosso al terzino avversario.

86' - Finisce a terra Folorunsho. Necessario l'intervento dello staff medico del Napoli.

84' - Ritmi bassi in questo finale di gara con la Pro Vercelli che tenta di girare il pallone

80' - Traversone di Malcuit, la difesa ospite respinge male e sulla ribattuta arriva Ciciretti. Sinistro largo.

78' - Malcuit spinge sulla destra e lancia in verticale Zedadka. Cross in mezzo per Ciciretti che tenta la finta ma viene chiuso.

76' - Duro fallo di Comi ai danni di Manolas.

74' - Altri 4 cambi per il Napoli: dentro Idasiak, Manolas, Malcuit e Zielinski. Fuori Contini, Rrahmani, Zanoli e Ounas

73' - Machach tenta l'azione di sfondamento ma non la passa al centro per un compagno. Azione che sfuma.

71' - L'arbitro Delrio con un bel po' di ritardo estrae il primo giallo, per Esposito che spezza il contropiede azzurro

69' - Ciciretti attacca la profondità, palla al centro per Machach che taglia ma la conclusione termina sull'esterno della rete

65' - Machach prova lo spunto sulla sinistra, il rimpallo lo sfavorisce.

64' - Formaziome sperimentale per Spalletti viste anche le tante assenze, ma l'obiettivo è evitare anche infortuni muscolari tenendo in campo alcuni elementi

61' - Cambi nel Napoli: dentro Costa, Luperto, Gaetano, Ciciretti e Machach, fuori Mario Rui, Osimhen, Koulibaly, Lobotka, Politano

58' - Azione insistita sulla destra Ounas-Politano, palla al centro per Zedadka che però viene spinto e l'arbitro fa proseguire

56' - Osimhen si divora il raddoppio: Folorunsho allunga per Politano che mette in mezzo per Osimhen che non colpisce bene e manda fuori.

54' - Altro errore di Folorunsho, sfuma un'azione elaborata del Napoli

52' - Sovrapposizione di Zanoli, ma non riesce l'uno-due con Politano

50' - Altro intervento deciso di Koulibaly, stavolta sul pallone, ma difensore che sembra ancora nervoso per quanto accaduto a Demme

48' - La Pro Vercelli prova a ripartire, Koulibaly non ci pensa su e spezza l'azione col fallo

18.32 - INIZIATA LA RIPRESA!

18.30 - Non ci sono cambi nel Napoli.

45' - FINE PRIMO TEMPO! Si va al riposo sull'1-0: decide per ora il gol di Osimhen, ma Napoli che ha avuto diverse occasioni per raddoppiare. Apprensione per il problema al ginocchio che ha costretto Demme ad uscire

43' - Osimhen stavolta ignora due compagni a sinistra, va per fatti suoi, viene chiuso e Spalletti glieli indica col braccio

41' - Politano si accentra, se ne porta dietro un paio, poi calcia alto.

39' - Ancora Osimhen, sempre lui: colpo di testa a lato, su cross di Folorunsho

36' - Scatenato Osimhen, brucia il diretto avversario, fa tutto il campo ma il portiere con i piedi di puro istinto gli chiude lo specchio

34' - Palo di Zedadka! Ripartenza letale con Osimhen che poi manda in porta il classe 2000 che però non firma il raddoppio

32' - Ounas ispiratissimo da sottopunta, altra apertura che porta Zanoli al cross ma la difesa si salva in angolo

30' - Si vede anche la Pro con Rolando al tiro, ma facile per Contini. Sulla ripartenza Osimhen chiede un rigore per fallo di mano

28' - Politano cade male con la schiena, forse spinto. Si lamenta Spalletti in panchina!

26' - OSIMHEN! Il Napoli la sblocca col nigeriano su calcio d'angolo: sponda di Rrahmani in arretramento e colpo di testa vincente di Osimhen

24' - Azione avvolgente del Napoli, palla che arriva a Politano ma il tiro viene deviato in angolo

22' - Ennesimo fallo della Pro Vercelli, stavolta di Masi, per placcare Osimhen che si avviava in porta

20' - Non un grande impatto per Folorunsho, apparso maccinoso in un paio di circostanze

18' - Non ce la fa Demme! Il centrocampista prova a mettere il piede a terra, non ci riesce e viene portato via dallo staff medico. Al suo posto Folorunsho

16' - Brutto intervento su Demme che è dolorante al ginocchio

13' - Zedadka, tra i migliori in questo inizio, svetta su angolo ma la Pro Vercelli si salva in angolo

11' - Scatenato Ounas! Osimhen va via in velocità, palla al centro per Ounas che con un tocco sotto salva l'avversario ma poi a botta sicura trova il salvataggio sulla linea!

10' - Sempre Ounas a sbloccare l'azione, palla per Zanoli che mette al centro e la Pro Vercelli si salva su Osimhen con un paio di deviazione

8' - Zedadka! Ounas si gira e lancia il classe 2000 che prova a chiudere sul primo palo, ma manda di poco fuori, ignorando Osimhen al centro

6' - Fallo duro su Politano, l'arbitro dà il vantaggio e su una respinta Lobotka arriva al tiro che però termina alto.

4' - Applausi per il recupero difensivo di Ounas, dopo un angolo a favore che rischiava di lanciare la Pro Vercelli.

2' - Napoli in controllo subito del match, ma Pro Vercelli che non intende concedere la profondità ad Osimhen

17.31 - SI PARTE!

17.27- Squadre in campo

17.10 - Il giornalista Silver Mele presenta l'amichevole ed annuncia le formazioni

16.55 - Napoli in campo. Kostas Manolas e Kevin Malcuit, che ieri hanno lavorato a parte, sono comunque presenti in panchina. Chi non c'è, a sorpresa, è Eljif Elmas, che invece ieri era stato provato tra i titolari ed ha accusato un fastidio muscolare, come Gennaro Tutino.

16.50 - Pro Vercelli in campo per il riscaldamento

16.40 - Diramate le formazioni ufficiali di Napoli-Pro Vercelli, secondo test estivo degli azzurri nel ritiro di Dimaro. Spalletti a sorpresa schiera dall'inizio il giovane Zedadka in attacco, a sinistra, con Ounas al centro e Politano a destra, dietro Osimhen. A centrocampo Demme e Lobotka. In difesa scelte obbligate senza Manolas e Malcuit, ieri a parte, e quindi Zanoli, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui

NAPOLI (4-2-3-1): Contini; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Demme; Politano, Ounas, Zedadka; Osimhen. All. Spalletti

A disposizione: Idasiak, Malcuit, Costa, Luperto, Machach, Folorunsho, Ciciretti, Zielinski, Petagna, Manolas, Gaetano

PRO VERCELLI (3-5-2): Tintori; Masi, Crialese, Awuia, Auriletto, Carosso, Clemente, Emmanuello, Rolando, Comi, Iezzi. All. Scienza

A disposizione: Gasparini, Raso, Vetri, Esposito, Bilal Erradi, Rodio, Sangiorgi, Romairone, Rizzo, Samarxhi, Jukaj, Bedetti

16.30 - Le due squadre arrivate all'impianto, tra poco le formazioni ufficiali

16.20 - Ordinata l'affluenza dei tifosi che dovrebbero essere 700, ovvero il soldout del 50% dell'impianto

16.15 - Arrivano i primi tifosi, in fila per l'ingresso in tribuna

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Pro Vercelli! Un test indubbiamente più probante rispetto alla gara disputata contro i dilettanti dell'Anaunia. Scelte quasi obbligate per Luciano Spalletti che dovrà probabilmente rinunciare a Kevin Malcuit e Kostas Manolas che hanno lavorato anche oggi a parte e salteranno la gara. Nella seduta di ieri pomeriggio, la squadra in giallo ha affrontato i blu schierati 'simulando' il 3-5-2 solito della Pro Vercelli.

L'11 PROVATO DA SPALLETTI - Il probabile undici iniziale di domani dovrebbe quindi essere composto da Contini tra i pali. Difesa a quattro con Zanoli e Mario Rui sulle fasce e Rrahmani e Koulibaly al centro. In mezzo al campo Demme e Lobotka. Alle spalle di Victor Osimhen il terzetto formato da Politano, Elmas e Ounas. Zielinski infatti è stato provato nella seconda formazione, probabilmente non avendo ancora la migliore condizione dopo solo pochi giorni.

Napoli (4-2-3-1): Contini; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Elmas, Ounas; Osimhen