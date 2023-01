Sirigu: "Perché via da Napoli? Non è dipeso solo da me! Mi mancheranno i compagni", nessun accenno a Spalletti

Salvatore Sirigu ha parlato al canale ufficiale della Fiorentina

Salvatore Sirigu ha parlato al canale ufficiale della Fiorentina: "Da dove nasce la mia scelta di venire qui? Da un'opportunità di mercato che si è sviluppata. Mi è stata presentata questa occasione, ci ho riflettuto un po' e ho pensato che poteva essere una buona possibilità. Non è stato facile lasciare Napoli in quelle condizioni ma il calcio è questo e la Fiorentina è una squadra e una società di primo livello e quindi riparto con entusiasmo per una nuova avventura. E' quello che cerca un giocatore soprattutto alla mia età: trovare nuove motivazioni. Senza voler male a nessuno si è sviluppata questa cosa e siamo andati avanti. E' stato uno scambio e siamo tutti contenti.