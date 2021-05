SSCNapoli, il commento sul sito: "E' azzurro il giglio, issato il vessillo del Regno di Napoli!"

Come di consueto, la SSCNapoli ha raccontato la prova degli azzurri sul proprio sito ufficiale: "E' azzurro il Giglio di Firenze. Il Napoli batte la Fiorentina all'ora di pranzo e solleva la bocca dal fiero pasto dopo un'ora di gioco. Lorenzo il Magnifico rievoca la memoria medicea e apre la strada del trionfo conquistando la nobiltà della Signoria di Firenze. Zielinski completa l'opera issando al cielo il vessillo del Regno di Napoli. Due a zero per noi, secco, netto, meritato, inequivocabile, prezioso. Il Napoli si prende a Firenze una sfida fondamentale! Dal Franchi su alza l'urlo di un intero popolo e il suono della campana dell'ultimo giro. Verso lo sprint che conduce al bagliore tra le stelle dei Campioni!".