Udinese, Sottil in conferenza: "Tanti meriti al Napoli, ma dovevamo essere più cattivi"

TuttoNapoli.net

Dopo la sconfitta col Napoli Andrea Sottil, tecnico dell'Udinese ha parlato in conferenza stampa: "Il Napoli sicuramente è una squadra forte, non abbiamo neanche iniziato male, siamo stati abbastanza in partita. C'è stato l'episodio del rigore, abbiamo fatto un errore sul secondo gol e non siamo riusciti dopo ad incidere. C'è da stare lucidi e fare bene contro il Genoa".

Su Samardzic: "E' un giocatore di grande talento, ci sono delle scelte tecniche che faccio. Rifarei la stessa scelta perché contro il Napoli ci voleva un centrocampo robusto. Stasera siamo venuti qui per fare il massimo e punti, ora le prossime partite sono fondamentali per noi".

Mancanze dal mercato? "E' una squadra che è cambiata tanto, abbiamo perso giocatori di certezza e fondamentali. E' inutile stare lì a vivere di ricordi, conta il presente. Dalla gara con la Fiorentina la squadra sta crescendo, ci vuole un poco di tempo per mettere insieme i nuovi ma il campionato è veloce e dobbiamo iniziare a vincere".

Udinese non ha perfonato stasera: "Tanti meriti del Napoli che è veramente forte, ma dovevamo avere più persornalità con la palla ed avere più cattiveria nei contrasti. Stasera non ho visto quella garra, questo non mi è piaciuto stasera".