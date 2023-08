UFFICIALE - Infortunio Anguissa, distrazione di primo grado del soleo: l’esito degli esami

Frank Zambo Anguissa non ha svolto l’allenamento questa mattina per un risentimento muscolare alla gamba destra

© foto di www.imagephotoagency.it

Frank Zambo Anguissa non ha svolto l’allenamento questa mattina per un risentimento muscolare alla gamba destra. La SSC Napoli ha comunicato da qualche minuto l’esito degli esami a cui si è sottoposto il centrocampista del Camerun: “Gli esami strumentali effettuati a Frank Anguissa, presso la clinica Pineta Grande, hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra. Il centrocampista azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo e verrà rivalutato nelle prossime settimane".

Anguissa è quindi costretto a fermarsi e a questo punto è a rischio per la sfida d'esordio contro il Frosinone che andrà in scena tra 15 giorni: al centrocampista camerunese serviranno infatti un paio di settimane per smaltire del tutto l'infortunio rimediato nelle ultime ore.