UFFICIALE - Zielinski sostituito al 45': il bollettino medico della SSCNapoli

Questo quanto comunicato dalla SSCNapoli in merito alle condizioni del polacco, uscito al 45'.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Piotr Zielinski è uscito dopo il primo tempo del match contro l'Ajax per un trauma contusivo al polpaccio destro", questo quanto comunicato dalla SSCNapoli in merito alle condizioni del polacco, uscito al 45'. Dovrebbe insomma trattarsi solo di una contusione, come sottolineato da Spalletti in conferenza stampa.